„První velkoplodé odrůdy Vitra, Pola a Olšava, vyšlechtěné v naší stanici, jsme posbírali ve skleníku už 13. srpna. K nim jsme ještě sebrali ve vinici hrozny odrůdy Madlen. O tři dny později si už mohli lidé pochutnávat na burčáku ze zmíněných hroznů,“ svěřuje se Zdeněk Habrovanský, jednatel a šlechtitel Vinařské stanice Polešovice.

Ten odhaduje úrodu hroznů ve stanici, sice jako nadprůměrnou, ale ne tak bohatou jako vloni.

„Ideální pro tvorbu a vyzrávání aromatických látek by bylo v září a říjnu střídání teplých dnů a chladnější nocí. Doposud bylo hodně teplo ve dne i v noci. Prognóza počasí na první zářijové dny je z tohoto pohledu mírně pozitivní. Teploty se mají držet lehce nad 20° C, a to je dobrá zpráva,“ neztrácí optimismus Zdeněk Habrovanský.

Souhlasně mu přikyvuje Vlastimil Kňourek, z Vinařství zemědělské společnosti AGRO Zlechov. Podle něj byla po odkvětu násada hroznů ve vinicích v katastru obcí Tupesy a Břestek velmi slušná.

„Naštěstí v našich tratích hrozny nepomrzly, zatím se jim vyhly i kroupy, plísně a jiné pohromy. S vinobraním začneme na přelomu září a října, kdy už na vinice určitě budou útočit špačci. Zatím tomu tak není,“ poznamenal Vlastimil Kňourek z vinařství, provozujícího Klášterní sklepy Velehrad.

A protože se v nich zabývají výrobou převážně přívlastkových vín, burčák budou mít ke koupi pouze v omezeném množství.

„V našem vinařství jsme na burčáky nespěchali. V uplynulých dnech jsme prodali první částečně zkvašený hroznový mošt z hroznů dovezených z Maďarska. Z rané odrůdy Kotrč, která má aktuálně 19 stupňů cukernatosti, nachystáme burčák na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti,“ prozradil Zbyněk Vaďura z Vinařství Vaďura Polešovice.

Tam zatím hrozny nakupují. Ve vlastních vinicích s jejich sběrem začnou ve druhé zářijové dekádě.

Co vinaři nemají v době sklizně rádi, je déšť, který komplikuje práci ve vinicích. Riziko výskytu houbových chorob totiž zvyšuje nervozitu vinohradníků a narušuje harmonogram sklizně i následného zpracování hroznů.

Strašákem pro vinaře je houbové onemocnění ESCA.

„Choroba napadá zdravé kmeny révy vinné ve věku 15 až 20 let s plnou násadou hroznů. Onemocnění se vyskytuje na odrůdách Sauvignon, Tramín, Cabernet Sauvignon a Rulandské šedé, kterých máme poměrně hodně. Výpadek ve vinici pak bývá tři až pět roků,“ upozorňuje Zbyněk Vaďura a spolu se svým otcem Jaroslavem upřesňuje, že jim už choroba napadla až pět procent vinic.

„Nikdo ale neví, co s nemocí dělat. Nabízejí se sice nějaká řešení, ale jsou to spíš dobré rady. Lze jen odstranit napadené dřevo a dezinfikovat nástroje, které s ním přišly do styku,“ konstatuje kudlovický vinař Michal Hruška, jemuž choroba ESCA napadla zhruba tři procenta vinic ve věku 35 až 40 let.

Choroba vinné révy ESCA

Vinaři na Slovácku čelí nové nemoci révy vinné ESCA, která způsobuje chřadnutí a odumírání jejích kmenů. Podle odborníků je přispívají k rozvoj choroby dlouhá období sucha, střídající se s obdobím dešťů. Silněji postižené keře náhle odumírají. Na řezu hlavou nebo kmínkem poškozených keřů lze pozorovat hnědou nekrózu a později bílý rozklad dřeva.