FOTOGALERIE, VIDEO/ Jako němá připomínka dob minulých a zároveň objekt s nevyřešenou budoucností se na vrcholu 925 metrů vysoké hory Jelenec nad Stráním tyčí 48 metrů vysoká, bývalá telekomunikační věž a pár chátrajících, za socialismu armádou využívaných objektů kolem. Neutěšené zákoutí s volně přístupnou, leč pozvolna rezivějící šestistupňou dominantou, čím dál víc pohlcuje pralesovitá příroda kolem.

Prales Javorina s chátrajícím vojenským areálem a věží | Video: Pavel Bohun

Vstup je tam na vlastní nebezpečí, stejně jako adrenalinové zdolání věže po žebříku. Z ní je úžasný výhled na Uherskobrodsko, až téměř do Rakouska a do slovenského vnitrozemí. Vrcholem prochází hranice mezi Českou a Slovenskou republikou. Na Jelenec to je pohodlnou chůzí slabých 40 minut od Holubyho chaty, stojící těsně pod 970 metrů vysokým bělokarpatským vrcholem Velká Javořina.

Snaha vedení radnice ve Strání o rekultivaci bývalého vojenského prostoru a turistické využití lokality, se však dlouhodobě míjí účinkem. Po rozdělení Československa tyto nemovitosti sice připadly obci Strání, přesto jí CHKO Bílé Karpaty nepovolilo vytvořit z konstrukce věže a okolí bezpečnou vyhlídku.

Komplikovaná situace

„Situace kolem Jelence je pořád stejná. CHKO Bílé Karpaty si na svém stanovisku i nadále trvá. Co se bude dít s někdejším vojenským areálem, je zatím v neurčitu,“ řekl Deníku straňanský starosta Antonín Popelka.

Zdroj: Pavel Bohun

Chátrající areál na Jelenci se podle Bohumila Jagoše z CHKO Bílé Karpaty z části nachází na lesním pozemku, který je součástí Národní památkové rezervace (NPR) Javorina. Pozemek je ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy ČR.

Rozhledna na Jelenci nad Stráním nebude, odmítá ji CHKO Bílé Karpaty

„V současné době probíhá jednání o převod práva hospodaření k této části pozemku z Lesů ČR na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Je komplikovaný dořešením vlastnictví ke zbytkům budov a staveb, které jsou v majetku Ministerstva obrany Slovenské republiky,“ uvedl Bohumil Jagoš.

Jedinečný ekosystém

Bezzásahový režim NPR podle něj prospívá s tím, že tam mohou nerušeně probíhat procesy rozpadu a opětovného růstu horského lesa.

Blíží se konec kolon ve Chřibech. Práce na silnici u Starých Hutí finišují

„Jednotlivé fáze vývoje lesa postupně osídlují i odpovídající rostlinné a živočišné druhy. Bezzásahovost je důležitá k vytvoření klidového území, kde mohou najít vhodné prostředí i ty nejcitlivější druhy na vyrušování. To platí především pro ptáky a savce. V tomto směru má tato lokalita velký potenciál. Z pohledu ochrany přírody je proto celá NPR důležitým klidovým územím, kde není žádoucí zvyšovat jeho turistickou atraktivitu,“ upřesnil na dotaz Deníku Bohumil Jagoš.

Lokalita je mimo jiné významným hnízdištěm strakapouda bělohřbetého či lejska bělokrkého. Podle dlouholeté vedoucí ekoncentra Pantoflíček Vlasty Ondrové, všechno co vede k zachování přírodních památek je pro společnost přínosem.

„Byla by velká škoda, kdyby něco natolik unikátního, jako je prales pod vrcholem Velké Javořiny, mělo zaniknout,“ konstatovala Ondrová.

Druhá nejpovedenější rozhledna v republice? Ta na Salaši, rozhodli hlasující