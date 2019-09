„Původní budovou, která ke škole patřila od samého počátku, kdy se přesunula roku 1952 z Gottwaldova, tedy dnešního Zlína, do Uherského Hradiště, byla vila Franklovka na třídě Maršála Malinovského.

Tam jsou dodnes situovány dva ze studijních oborů,“ informoval historik Pavel Portl. „Do roku 1964, kdy se přestěhovala většina uměleckoprůmyslové školy do budovy bývalého krajského soudu, sídlila v budově Okresního národního výboru,“ dodal.

„Pracovníci soudu naši výměnu míst z budovy ONV do Justičního paláce uvítali, jelikož oni měli do té doby jen lokální topení na tuhá paliva, kdežto my na tu dobu poměrně moderně zařízenou budovu. Vyučování se tehdy muselo zahájit ve velice improvizovaných podmínkách. Nejprve se musela řešit výměna topení. Až v devadesátých letech došlo na opravu střechy a fasády a výměnu oken,“ vyjádřil se k historii budovy bývalý ředitel UMPRUM Jan Pospíšil.

V rámci oslav 80 let od založení instituce bude 4. října odhalena u vily Franklovka bronzová pamětní deska věnovaná obětem výslechů SNB, která tam svého času sídlila. Ve stejný den mohou zájemci o kulturu rovněž navštívit Galerii Slováckého muzea, kde se v 17.00 uskuteční vernisáž k výstavě Návraty, představující tvorbu významných absolventů školy od roku 1952.