„Desetinásobně zmenšený model dřevěné sochy znázorňuje květ, tedy to nejpřirozenější, co v přírodě je. Dílo vzniká z dubu o délce tři metry dvacet a průměru šedesát centimetrů, se sedmdesáticentimetrovým zasazením v zemi,“ řekl Deníku Stanislav Žampach.

Nadrozměrný květ má být monumentem tzv. Poutnického místa v krajině u jabloňového sadu Myší húšť nad Komňou ve starém úvozu, kus od silnice ve směru na Rasovou.

„Jde o místo, kde se krása přírody bude snoubit s poznáním a dovedností lidského ducha. Místo, kam budou lidé přicházet s úctou. Místo, kde budou poutníky, ne turisty. Místo, které příchozí propustí posílené. To místo je v objetí vzrostlých stromů. Jsou to duby, hlohy, ptáčnice, javory a další jejich bratři a sestry. Jsou tam i keře. Černý bez, svída, brslen, trnky,“ říká duchovní otec nápadu Marek Gonda ve svém úvodním slovu na webové straně Poutnické místo v krajině.

Místa propojí citáty

Nyní místo umělecky dotvářejí. Proto také podle Gondy bude jeho středem dřevěná socha květu, vytesaná z dubu.

„Má to tam fajn atmosféru a energii. Do budoucna by v okolí Komně mohlo vzniknout takových věcí víc a propojovat by je měly citáty J. A. Komenského,“ dodal Stanislav Žampach.

Marek Gonda i Stanislav Žampach se na projektu podílejí bez nároku na odměnu.