FOTOGALERIE/ Úzká silnice, kde se jen s obtížemi vyhnula dvě protijedoucí auta a permanentní hrozba závalu pro domek pod sunoucím se svahem Tak ještě letos v červenci vypadal jediný vjezd do Zlámance, obce se zhruba třemi stovkami obyvatel, ležící na jihozápadním cípu Vizovické vrchoviny.

Po čtyřech měsících od chvíle, kdy se těžká technika zakousla do nestabilního úbočí, je svah fixovaný pilotovými stěnami a prostorný vjezd do vesnice působí jako z jiného světa. | Foto: Deník / Pavel Bohun

Nyní, po čtyřech měsících od chvíle, kdy se těžká technika zakousla do nestabilního úbočí, je svah fixovaný pilotovými stěnami a prostorný vjezd do vesnice působí jako z jiného světa. Bez nutnosti přesunu se podařilo vkusně zakomponovat do stavby silnice a kamenných stupňů vyřezávaný historický kříž z druhé poloviny 19. století.