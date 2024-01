Šek s částkou 76 808 korun z předvánoční sbírky v Uherském Hradišti předal ve středu 3. ledna na radnici starosta města Stanislav Blaha řediteli ZŠ a MŠ na Šafaříkově ulici Karlu Zerzáňovi. Výtěžek sbírky má být využitý na podporu dětí s kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra.

Předávání výtěžku předvánoční sbírky v UH 2023 | Video: Pavel Bohun

„Částku využijeme pro vybavení učebny pro multisenzorickou terapii, která je vhodná pro děti s veškerým druhem postižení. Můžeme tam dělat rehabilitační cvičení, masáže, bazální stimulaci, tedy všechno co děti u nás potřebují,“ řekl Deníku Karel Zerzáň.

Tradiční předvánoční sbírka, při které mohou každoročně občané a návštěvníci města přispět do pokladničky u dřevěného betlému na Masarykově náměstí, začala letos 1. prosince. Pokladničku otevřeli 27. prosince a výše jejího obsahu prozradila nový rekord.

Pepčín obsadily stovky lidí. Přijeli i hrabě Kounic s manželkou Josefínou

„Do dnešního dne nejvyšší částku se ve veřejné předvánoční sbírce v Uherském Hradišti podařilo vybrat v roce 2017, kdy lidé do pokladniček vložili na charitativní účely 70 762 korun. Letošní částka je ještě o více než 6 tisíc vyšší, konkrétně jde o 76.808 korun,“ uvedl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Vloni se vybralo přes 60 tisíc korun, které putovaly do Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Petrklíč.

„Chtěl bych všem lidem, kteří do sbírky přispěli, vyjádřit naše upřímné poděkování za tuto neuvěřitelnou podporu. S každým příspěvkem jste přinesli kus světla do života těch, kteří to potřebují nejvíce. Jsem hrdý na to, že v našem městě jsou takto solidární lidé, kterým slova jako soucit a podpora nejsou cizí. Ještě jednou děkuji,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.