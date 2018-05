Uherský Brod: v bytovém družstvu se mělo podvádět

Více než tisíc družstevních bytů, péče o jednačtyřicet procent domácností obyvatel Uherského Brodu a bohatá historie začínající v roce 1959. Bytové družstvo PANORAMA je v Komenského městě jedním z klíčových hráčů na poli poskytovatelů ubytování.

Uherský Brod. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Bohun

I proto vyvolalo rozruch nedávné prohlášení dlouhodobého předsedy představenstva tohoto bytového družstva Vladimíra Vaculíka, jenž byl letos v dubnu odvolán. Podle jeho slov byl totiž nucen ze své funkce odejít kvůli poukázání na trestnou činnost jednoho ze zaměstnanců družstva. Broďany navíc varuje, že se představenstvo družstva chystá omezit právo na převod družstevních bytů do osobního vlastnictví.

„Odvolán jsem byl především proto, že jsem se postavil protekcionistickému jednání a kamarádšoftu zaměstnankyně, která má osobu blízkou v řadách členů představenstva,“ prohlásil Vladimír Vaculík poté, co skončil jako předseda družstva po 27 letech.

Právě na ni měl přitom Vladimír Vaculík podat trestní oznámení kvůli podezření z podvodného jednání.

„Ze své pozice doplnila nájemní smlouvu ke garážím družstva tak, že by v tom důsledku byla garáž vyvedena ze společného vlastnictví členů. Takové doplnění však je proti zákonu i stanovám, na což jsem upozornil jak představenstvo, tak policii. Poté jsem byl spěšně odvolán,“ popisuje Vladimír Vaculík sled událostí.

Sám navíc upozorňuje, že chce do budoucna družstvo zamezit také tomu, aby se jeho byty převáděly do osobního vlastnictví.

To, že by se proti zaužívané praxi mělo bytové družstvo PANORAMA do budoucna stavět na odpor, je podle člena představenstva Rostislava Šmída nesmysl.

„Vladimír Vaculík poukazuje na usnesení, které jsme vydali pouze v případě jednoho bytu. Žádné precedenty do budoucna to nezakládá. Navíc jeho odvolání nemá vůbec nic společného s podaným trestným oznámením. Kdo ho zná, tak ví, že takové řeči nemůže brát vážně,“ kroutil hlavou nad prohlášením Rostislav Šmíd.

Stejnou optikou se na vyvolaný rozruch dívá opoziční zastupitel Ladislav Kryštof (ČSSD).

„Mám informaci, že byl pan Vaculík odvolán osm ku jedné. Jsem přesvědčen, že se jedná o naprostou demokratickou volbu a jeho výlevy nepovažuji za důvěryhodné. Osobně nejsem nakloněn jeho verzi,“ nechal se slyšet.

Blíže problematiku družstevních bytů objasnil Petr Zubíček z Agentury Zvonek.

„V dnešní době máte buď byt v osobním vlastnictví, kdy vám nemovitost náleží i s určitým podílem na celém domu a pozemku, nebo byt v družstevním vlastnictví. V této druhé variantě vlastníte pouze určitý podíl v družstvu s právem užívat určitou jednotku,“ upřesnil.

Problém s druhým typem vlastnictví podle něj tkví ve chvíli, jakmile jej chcete prodat na úvěr. Banky totiž chtějí jako záruku od kupujícího samotný byt, nikoliv podíl na bytovém družstvu.

„Z mé zkušenosti jsou většinou družstva ochotné byty převádět do osobního vlastnictví poté, co si o to člen družstva zažádá,“ dodal Petr Zubíček.