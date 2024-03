Nečekanou shodou skončilo v pondělí 26. února projednávání výstavby místního Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem na schůzi zastupitelů v Uherském Brodě. Ve sporu mezi koalicí a opozici to vypadá spíše na řešení, které prosazují současní radní.

Péče o seniory. Sociální služby. Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Třeskuté téma, kdy opozice prosazuje variantu, aby byl areál vybudován v lokalitě Kúpelky a radniční koalice jej chce postavit na současném pozemku radního Petra Bilavčíka v lokalitě Olšava, mělo v pondělí nakonec jednoznačné vyústění.

Všech 27 zastupitelů odhlasovalo pověření starostky Miroslavy Polákové a místostarosty Ladislava Kryštofa k trojstranným jednáním města s Českou asociací pojišťoven a Zlínským krajem, jehož výsledkem by měl být návrh dohody o tom, že pokud se objekt postaví, Zlínský kraj zařadí lůžka do sítě služeb a bude na ně finančně přispívat.

Zasedání zastupitelstva v Uherském Brodě. Hlasování. Téma: Domov pro seniory.Zdroj: Deník/Pavel Bohun

„Myslím, že v této fázi je všem jasné, že pokud by do projektu vstoupila Česká asociace pojišťoven, tak ta má zájem o lokalitu Olšava. Vnímáme to tak, že by bylo pro město ekonomicky výhodné, pokud by asociace zařízení postavila, zaplatila a spolu s městem pak provozovala,“ řekl Deníku lidovecký zastupitel Patrik Kunčar.

Nečinností stávajícího vedení města se podle jeho slov ztratil rok a půl.

„Projekt domova pro seniory byl tak u ledu, čímž jsme přišli o možnost čerpat až 80 milionů z dotací na výstavbu. Jako opozice ale nejsme těmi, kdo by chtěli projekt blokovat a máme zájem, aby v Uherském Brodě takový areál vyrostl co nejdřív,“ naznačil Kunčar.

„Z hlediska samotných uživatelů nám vycházela lépe lokalita Kúpelky, což studie proveditelnosti nevyvrátila. Nicméně nám prakticky uteklo dotační okno a vstoupila by do toho asociace, tak bude asi reálnější postavit to na Olšavě, aby v Uherském Brodě alespoň něco stálo, protože poptávka po lůžkách je velká a do budoucna se bude zvyšovat,“ dodal Patrik Kunčar.

S tím souhlasí také Jan Hrdý z ODS.

„My si myslíme, že ta spolupráce s Českou asociací pojišťoven je velmi zajímavá a jedná se o velkou příležitost, ale budeme čekat na to, s jakými podmínkami přijde a zda bude možné lůžka dostat do sítě Zlínského kraje, což je pro nás klíčové,“ řekl Jan Hrdý.

Jasno má také uherskobrodský místostarosta Ladislav Kryštof.

„Jednohlasně bylo schváleno, že máme pokračovat v jednáních a řešit tímto způsobem výstavbu Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Vnímám to jako obrovskou příležitost pro lidi, kteří ho kvůli svému stavu a nemocem budou potřebovat. V Uherském Brodě by mělo být. V rámci Česka je Zlínský kraj na chvostu a v rámci Zlínského kraje je ORP Uherský Brod pozadu. Z toho důvodu si myslím, že lokalita v Uherském Brodě je výborná a těch 120 lůžek může pomoci,“ poznamenal Ladislav Kryštof.