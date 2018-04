Uherský Brod převzal cenu za informační portál i video

Výroba - Výroba Provozní zámečníci, údržbáři 25 000 Kč

Provozní zámečníci, údržbáři Údržbář do živočišné výroby. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Prac. poměr na 1 rok, provádění údržby zařízení a technologie v provozu živoč. výroby, vč. oprav vodoinstalace, výuční list, svářeč. průkaz, ŘP "B", praxe min. 5 let v zemědělství výhodou.. Pracoviště: Agrokomplex kunovice, a.s., V Úzkých, č.p. 1487, 686 04 Kunovice. Informace: Marie Baťková, +420 724 045 214.