Uherský Brod chce letos investovat asi do padesáti akcí

Příjmy necelých 474 milionů a výdaje více než 475 milionů korun. S takovými částkami bude v roce 2018 hospodařit město Uherský Brod.

Na účtech však má zůstatek z minulých let. V předcházejícím roce investoval Uherský Brod přibližně do 80 akcí, letos by jich mělo být kokem padesáti.

Mezi nejvýznamnější patří podle slov místostarosty Petra Vrány, který má finance na starost, chlazení na zimním stadionu asi za 16 milionů, oprava ubytovny TJ Spartak za šest milionů nebo rekonstrukce haly v Havřicích za 4,5 milionu korun.

"Dobíhají také investice z loňského roku. Jedná se o například o půdní prostory Panského domu, revitalizace sídliště Olšava, oprava komunikaci Na Chmelnici nebo finišování opravy kuchyně v Domě kultury," uvedl příklady Petr Vrána.