/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pěchota, dělostřelectvo, vojenský tábor, přesuny vojsk v uniformách z období, kdy v letech 1861 – 1865 zuřila na severoamerickém kontinentu občanská válka i ukázky přestřelek a útoků z války známé jako Sever proti Jihu. To vše se nabízelo v sobotu 2. září stovkám návštěvníků uherskobrodské lokality nad Muzeem J. A. Komenského.

Sever proti Jihu v Uherském Brodě | Video: Markéta Švehlíková

Na louce za muzeem vznikl vojenský tábor. Nadšenci zabývající se vojenskou historií tam připravili rekonstrukci bitvy, ve které zvítězilo vojsko generála Lee, velitele jižanské armády. Přijela stovka vojáků z Německa, Polska, tuzemska i Slovenska. Informovala o tom ČTK.

„Jde o takzvaný reenacting, tedy přehrávání. Snažíme se bitvu přehrát v mezích možností daných terénem, počtem lidí co nejvěrněji, jak je možné,“ řekl prezident České asociace americké občanské války Zdeněk Palárec.

Přítomní mohli také pozorovat výcvik jednotek. V Uherském Brodě kromě pěchoty nechybělo dělostřelectvo či Gatlingův kulomet. Jeho konstruktér Richard Jordan Gatling sestrojil první prototyp v roce 1861 a v roce 1862 získal na tuto zbraň patent.

V uniformě vojáka 26. wisconsinského pluku se akce zúčastnil i historik Marek Vlha, který měl v pátek v Uherském Brodě přednášku o Češích v americké občanské válce.

„Můžeme najít několik set krajanů, v boji jich bylo asi ještě více, ale jménem jich známe asi 400 na straně Unie a 60 na straně Konfederace. Nebyli to žádní dobrodruzi, ale lidé, kteří do Ameriky odjížděli od začátku 50. let, hledali tam lepší budoucnost a občanská válka je tam zastihla,“ uvedl Vlha.

Podobných akcí se účastní asi 20 let, je také členem spolku České asociace americké občanské války. „Jako historik v tom můžu možná lépe pochopit každodennost, kterou zažívali vojáci občanské války včetně českých přistěhovalců. Vozím si třeba s sebou kopie tehdejších krajanských novin a můžeme si v kempu číst, co se tou dobou dělo, co si krajani mysleli,“ přiblížil Vlha.

Na akcích má nejraději táborový život, autentické kempování i vaření z dobových surovin.