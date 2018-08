Uherskohradišťskou ZUŠ začalo řídit nové vedení

Zbrusu nové pódium za více než dva miliony korun a navíc premiérově na zcela jiném místě, než doposud. Právě to bude největší a nejvíce viditelnou novinkou letošního 16. ročníku Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, které se uskuteční od pátku do neděle 7. - 9. září 2018. Toto pódium nahradí původní, které sloužilo veřejnosti 18 let.