Uherskohradišťská nemocnice zrušila dopolední víkendovou ORL pohotovost

Po zrušení ORL pohotovosti ve všedních dnech musela Uherskohradišťská nemocnice přistoupit k dalšímu omezení provozu ORL oddělení. Konkrétně se jedná o zrušení víkendových pohotovostních služeb, které fungovaly v sobotu a neděli od 8 do 12 hodin. Pacienti se v tuto dobu budou muset se svými problémy vydat do Kroměříže, popřípadě do Zlína.

Vyšetření sluchu. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

„V současné době na ORL oddělení řešíme personální problém. Odešly dvě lékařky, za které se nám i přes veškerou snahu prozatím nepodařilo získat plnohodnotnou náhradu. Díky velké vstřícnosti kvalifikovaných lékařů z kroměřížské nebo brněnské vojenské nemocnice se nám ale podaří udržet omezený chod oddělení a plný chod ambulancí. Zajistit fungování pohotovosti už ale není v našich silách," vysvětluje situaci ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek. Změna začne platit 1. dubna letošního roku. Nemocnice Uherské Hradiště je primárně domluvená právě se zdravotnickým zařízením v Kroměříži, které bude akutní případy ošetřovat. Možné je ale samozřejmě využít i ORL oddělení v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. „Víme, že je to pro naše pacienty komplikace, děláme ale vše pro to, abychom situaci vrátili do původních kolejí. Sehnat v dnešní době kvalifikovaný lékařský personál však není jednoduchý úkol. Víkendovou pohotovost navíc v naší nemocnici vyhledávalo v průměru asi jedenáct pacientů, což není zase tak velké číslo," dodává Petr Sládek.

Autor: Pavel Bohun