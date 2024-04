Sedm nejmodernějších sanitních vozů značky Volkswagen Transporter zakoupila Uherskohradišťská nemocnice. Učinila tak v rámci pravidelné obnovy vozového parku. Nové sanitky uvádí nemocnice do provozu začátkem dubna.

Uherskohradišťská nemocnice pořídila sedm nových sanitek; březen 2024 | Foto: Uherskohradišťská nemocnice

„Všechny vozy jsou vybaveny nadstandardní zdravotní transportní technikou, transportními nosítky a křesly s pásovým systémem. Přepravovaní klienti ocení anatomicky tvarované, pohodlné sedačky, při delších trasách je možné podle přání pacienta sledovat minitelevizi, odreagovat se při poslechu hudby nebo se připojit na wifi,“ popsal vedoucí nemocniční dopravní služby Vlastislav Blizňák.

Důležitou součástí moderní výbavy jsou podle něj bezpečností prvky v podobě předních i zadních parkovacích senzorů a zadní couvací kamery s promítáním řidiči do kabiny, stejně jako bezpečnostní kamera umístěná v ambulantním prostoru u pacientů. Pro lepší vidění při jízdě v noci slouží přední i zadní světlomety s Full LED technologií.

„Letos jsme do pravidelné obměny vozového parku investovali z vlastního rozpočtu více než 12 milionů korun,“ upozornil předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.

Nové sanitky podle něj budou sloužit pro převoz pacientů k ambulantním vyšetřením do nemocnice nebo po propuštění domů. „Využití najdou také u dálkových převozů na specializovaná vyšetření do fakultních nemocnic, center nebo do lázní,“ doplnil Sládek.

Dopravní zdravotní služba momentálně disponuje celkem 19 „venkovními“ sanitkami, dalších 6 vozidel slouží k převozu pacientů v rámci areálu nemocnice.

„Ročně uskutečníme více než 40 tisíc převozů mimo nemocnici, přičemž každé vozidlo má průměrný měsíční nájezd kolem tří tisíc kilometrů. V poslední době byla nejdelší jízdou cesta do Karlových Varů, standardně převážíme pacienty do Prahy, Brna, Ostravy či Olomouce,“ upřesnil Vlastislav Blizňák.

K přepravě, která je plně hrazena ze zdravotního pojištění, je třeba doložit dokument, jenž pacientům předepisuje obvodní či ošetřující lékař. „Služby dopravní služby však mohou využít i klienti bez nároku na bezplatný převoz, a to za smluvní ceny,“ uvedla mluvčí nemocnice Lucie Sedláčková.