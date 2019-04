Výsledkem jejich šetření je potvrzení akreditace, kterou se může Uherskohradišťská nemocnice pochlubit jako jediná v kraji.

Akreditace je na poli zdravotnických zařízení napříč republikou vnímána jako známka kvality, úrovně a bezpečnosti.

Informoval o tom mluvčí uherskohradišťského špitálu Egon Havrlant.

„Získat akreditaci před třemi lety bylo opravdu náročné, ze zkušeností jiných zdravotnických zařízení jsme ale věděli, že obhájit, tedy reakreditovat, je ještě mnohem těžší. Na tuto kontrolu jsme se proto několik měsíců velmi pečlivě připravovali, zapojit se museli téměř všichni zaměstnanci. Chtěla bych za to moc poděkovat, ukázalo se, že nešlo o zbytečnou práci. Získali jsme totiž nejen patřičný certifikát, ale ještě o malinko více bodů než při prvním kole,“ zhodnotila úspěch náměstkyně pro nelékařskou péči a kvalitu Uherskohradišťské nemocnice Jitka Bílková.

V rámci akreditačního šetření sledují auditoři nejen úroveň prostředí a péče o pacienty, ale všímají si také základního nastavení vnitřních pravidel a jejich dodržování. Právě ta mohou podstatně ovlivnit způsob péče a bezpečnost prostředí.

Reakreditaci, tedy certifikát kvality, získala Uherskohradišťská nemocnice opět na tři roky. Poté bude muset znovu prokázat, že splňuje náročná kritéria hodnocení.

„Bereme to jako velký závazek do dalších let. Nejde nám přitom jen o ten formální dokument, ale chceme, aby se všechny pracně nastavené normy a procesy skutečně odrážely v naší každodenní práci, tedy v bezpečnosti a spokojenosti pacientů i personálu,“ uzavírá hodnocení ředitel nemocnice Petr Sládek. (poh)