Zdravotníci a organizátoři akce navíc během středečního dopoledne přivítali stého prvodárce od začátku letošního roku, kterému předali symbolickou pozornost u příležitosti oslav 100 let od založení Uherskohradišťské nemocnice.

„Minulý rok jsem se přihlásil do registru dárců kostní dřeně, dalším krokem a cestou, jak někomu pomoci, je právě darování krve. Samotný odběr byl rychlý a bezbolestný, pokud má někdo strach, tak se rozhodně není čeho bát. Určitě tu dnes nejsem naposledy,“ prozradil stý prvodárce, devatenáctiletý František Fryšták.

Spokojeností se zájmem lidí o středeční akci se netají primář hematologicko transfuzního oddělení René Kamrla.

„Velmi mě těší, že se setkala s tak velkým zájmem a vysokou účastí. Doufám, že se k nám dárci budou i po prvním odběru pravidelně a rádi vracet. I když je naše základna dárců velká a spolupráce s nimi výborná, generace dobrovolníků postupně stárne a my jsme za každou – doslova ‚novou krev‘ moc rádi,“ poznamenal René Kamrla.

Dobrovolným dárcem krve se může stát každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let (prvodárce 18–60 let) a vážící minimálně 50 kilogramů.

Pro první odběr se stačí objednat na telefonním čísle 572 529 809. Ostatní dárci (zaevidované osoby s dárcovským číslem) se mohou přihlásit k odběru prostřednictvím webových stránek Uherskohradišťské nemocnice www.nemuh.cz v sekci dárci krve a plazmy.