„Zrušená pobočka komplikace je, to určitě. Na našem sídlišti žije pět a půl tisíce lidí a pro takový objem by ta poštovní úřadovna tady být měla,“ tvrdí František Prachman z Místní komise Štěpnice. Pošta v centru města podle něj totiž není, obzvlášť pro seniory, zrovna nejblíž a než tam dorazí, tak se pořádně projdou, nebo musejí využít Městské hromadné dopravy.

„Štěpnice zestárly, to je jasné. A mí vrstevníci i starší byli zvyklí na tu pobočku chodit pro důchody, posílat doporučené dopisy a prostě využívat jejích služeb. Teď jsou z toho bohužel smutní, protože do města je to kus a navíc na hlavní poště když připočítáme ty fronty a horší obslužnost v jejich důsledku… Lidem ve Štěpnicích ta pošta chybí a radnice o ni také příliš nezabojovala. Myslím si že její vedení to ovlivnit mohlo, ale nechtělo,“ stěžuje si letos 75letý Milan Brázda ze Štěpnic.