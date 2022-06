„Uherské Hradiště vyhrálo jak v kategorii měst nad 5000 obyvatel, tak se také stalo absolutním vítězem v celé soutěži,“ řekl Jan Pášma. Druhé místo mezi městy patří Trhovým Svinám, třetí skončila Polná, Hlavní, putovní cena se do Uherského Hradiště přestěhuje z Chocně, která soutěž vyhrála vloni.

„Je to ohromný úspěch. Uherské Hradiště se v třídění odpadů objevuje na stupních vítězů pravidelně, ale triumf v celostátním měřítku zažíváme poprvé a je to skvělý pocit. Děkuji všem, kteří v tomto směru odvádějí dobrou práci, největší poděkování ale patří samotným občanům za to, že k třídění odpadů přistupují příkladně a zodpovědně,“ konstatoval po převzetí ceny - křišťálové popelnice starosta města Stanislav Blaha.

Srovnání se účastní všechny obce zapojené do systému EKO-KOM. Obce jsou v soutěži hodnoceny podle výsledků v nakládání s komunálním odpadem. Hodnotí se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu. Posuzuje se i poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu a hustota sběrné sítě. Do soutěže pořádané firmou EKO-KOM, která v ČR organizuje sběr a recyklaci obalových odpadů, bylo zapojeno přes 6100 měst a obcí. Do užšího výběru přes krajská kola postoupilo 65 měst a obcí.