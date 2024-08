Podobná situace panuje také v Uherském Brodě.

„Každý den několik hodin trávíme samostudiem funkčnosti ISSŘ, jelikož školení poskytovaná Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) jsou zaměřena pouze na základní informace, jako používání filtrů, vyhledávání, přehazování ikon a zvětšování polí. Na smysluplné dotazy není školitelem nikdy zodpovězeno, což pouze dokresluje fakt, že systém nefunguje,“ vysvětluje Barbora Fojtáchová, vedoucí stavebního odboru Městského úřadu v Uherském Brodě.

Jelikož referenti stavebního úřadu podle jejích slov nemají dostatek informací k používání systému, vede to k jejich frustraci a nespokojenosti.

„A přestože se úředníci stavebního úřadu v Uherském Brodě nechystají stávkovat, neznamená to, že by současnou situaci přijímali s klidem. Situace je velmi napjatá, protože musíme zpracovat opravdu velké množství žádostí podaných do 30. června 2024 – ještě ve staré agendě VITA. Zdá se, že MMR právě na to spoléhá a přehlíží vážnost situace a potřebu okamžité nápravy,“ přiznává Barbora Fojtáchová.

Samotní úředníci mají podle ní obavy, že nezvládnou zpracovat všechny podané žádosti v přijatelných termínech, což může vést k tomu, že stavebníci nebudou schopni například dodržet podmínky hypotečních smluv, dotačních titulů, nebudou mít možnost užívat dokončené stavby. S touto skutečností pak souvisí obava ze vzrůstající agresivity investorů, projektantů apod.

„S příchodem nového stavebního zákona došlo i k nárůstu vykonávané agendy stavebních úřadů ORP obcí, což za současného personálního obsazení nejsme schopni zvládnout. A co by jistě potvrdili i kolegové z jiných úřadů – tlačenice na práci referenta stavebního úřadu nikdy nebyla,“ tvrdí Barbora Fojtáchová.

Digitalizování procesů je podle jejího soudu správným krokem k modernizaci a efektivitě, ale musí být důkladně připraveno a srozumitelně prezentováno. „Obávám se, že právě toto MMR nezvládlo – zavedením nového stavebního zákona, jehož součástí by měl být Národní geoportál územního plánování, nasazením nového ISSŘ, Portálu stavebníka, Digitální technické mapy najednou – to nemohlo jinak dopadnout,“ uzavírá Barbora Fojtáchová.