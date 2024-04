„Parkoviště je hojně využíváno i studenty z učiliště. Nevím přesně jak dávno už to je, ale město se chlubilo opravou parkoviště, kde místo jakékoliv úpravy terénu pouze nechalo namalovat dělící čáry na totálně zdemolovaných panelových blocích. Jak jsem to viděla, nevěděla jsem, zda se smát, nebo brečet,“ popsala Marie Vaculová Seidlová Deníku.

„Ta auta jsou tam natlačená jako sardinky v plechovce. Častokrát některá vybočují do silnice, takže by tudy hasiči projeli jen s velkými obtížemi. Řešením by bylo vybudovat místa stání příčně. Stačilo by jen oželet metrový pás trávy,“ argumentuje Jiří Klapko.

Podle Františka Prachmana z Místní komise Štěpnice bývá parkoviště u Albertu většinou zaplněno lidmi z prvního bloku a přilehlých bytovek v ulici Zahradní, kde už kapacitu zvýšit nelze. „Otázkou je i to, kolik veřejných míst zůstane po prodeji plochy developerovi, který město plánuje,“ přemítá František Prachman.

Přeplněnost ostatních komunikací je podle něj dána především větším počtem vozidel v některých rodinách. „Není výjimkou, že v jedné rodině jsou tři až čtyři auta, a to je podle mého názoru luxus. Jako člen Místní komise Štěpnice dlouhodobě volám po zřízení rezidentní zóny, ale bezvýsledně. Ta by pomohla neutěšenou situaci zlepšit,“ míní František Prachman. Bez jejího zavedení by podle něj Štěpnicím nepomohlo ani vybudování více než tří set nových parkovacích míst.

Podle uherskohradišťské radnice řeší plochu stávajícího parkoviště u Albertu ve Štěpnicích Územní studie centra sídliště. V rámci této studie je aktuální plocha součástí třetí etapy regenerace centrální části sídliště, která zahrnuje areál bývalých jeslí, nákupní středisko s okolím a ulicí Zahradní, a pak také stávající parkoviště.

„Na místě parkoviště je navržen polyfunkční objekt, parkování bude spuštěno pod terén do podzemní hromadné garáže, v úrovni parteru budou prostory pro občanskou vybavenost, obchody a služby. Z této podnože se pak vypíná bytový dům,“ upřesnil záměry vedení radnice její mluvčí Jan Pášma.

S parkováním obyvatel sídlišť se podle něj Uherské Hradiště, podobně jako většina měst, potýká nejen ve Štěpnicích, ale na všech sídlištích.

„Konkrétně ve Štěpnicích město v posledních letech opravilo plochy s přibližně 170 parkovacími místy. Především se jednalo o výměnu povrchů parkovišť, spojenou mimo jiné s legalizací parkovacích míst. A další etapy úprav se připravují,“ doplnil mluvčí.

V současné době připravuje radnice ve Štěpnicích tyto projekty: