/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jubilejní dvacátý ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek ovládl o uplynulém víkendu Uherské Hradiště - srdce Slovácka. Na návštěvníky opět čekala úžasná oslava tradičního vinařství, kulturního dědictví a Slovácka samotného.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2023 | Foto: Deník/Jan Karásek

Padesáti tisícům návštěvníkům se představily desítky vinařů, folklorních souborů a skupin, hudebních a tanečních těles i jarmarečníků. Své brány otevřely také památky města včetně těch, které jsou v průběhu roku běžně uzavřeny.

V sobotu prošel městem více než tříhodinový slavnostní průvod takřka tří tisíc krojovaných z 69 měst a vesnic celého regionu, a to od nejmenších dětí po seniory, lidé si mohli užít množství vystoupení folklorních souborů a muzik po celém městě, ochutnávat vína a burčák od regionálních výrobců nebo se vydat za památkami.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek - fotogalerie:

Podruhé přijeli na slavnosti do metropole Slovácka manželé Ivan a Stanislava Hollí až z Liptovského Mikuláše. „My si tady užíváme hlavně folkloru. Mile nás letos překvapilo, že se tady mezi vystupujícími objevili i soubory ze Slovenska, z Bošáce a Drietomy,“ řekl Deníku Ivan Hollý.

Jubilejní ročník slavností se podle pořadatelů povedl. „Podle toho, jaké máme ohlasy od návštěvníků i účinkujících, to bylo moc pěkné. Když jsem procházel Uherským Hradištěm, bylo všude obecné veselí a dobrá nálada, a to je také naším cílem, aby se zde lidé cítili dobře. Tím, jak se všechny aktivity slavností snažíme rozprostřít prakticky po celém městě se to ani nezdá, ale odhadujeme, že zde za celý víkend bylo na 50 tisíc lidí," zhodnotil slavnosti ředitel pořádajícího Klubu kultury Uherské Hradiště Antonín Mach.

VIDEO: To musíte vidět. Nedakoňanka roztančila Prostřední ulici v Hradišti

Spokojeností se netajil ani starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. „Jsem rád, že se letos, při dvacátém výročí slavností, opět potvrdilo, že naše slavnosti mají neopakovatelnou atmosféru a jsou jedinečným zážitkem. Víkend, jako byl tento, zažijete jen v Uherském Hradišti, jen tady uvidíte celé město ve víru tance, zpěvu, muziky a dobrého vína. Všem zúčastněným a samozřejmě všem těm, kteří se na slavnostech jakkoliv podíleli, patří obrovské díky,“ vyjádřil se starosta Stanislav Blaha.

VIDEO: Hradištěm prošel průvod tří tisíc krojovaných ze sedmdesáti obcí

Během letošních slavností mohli diváci zhlédnout více než 130 různých folklorních vystoupení, koncertů a divadelních představení. Velkou pozornost si vysloužila vystoupení souborů Hradišťan, Kunovjan a Dolina pod názvem Velikáni Hradišťského souměstí, které se konalo ve Smetanových sadech.

Neodmyslitelnou a značně oblíbenou součástí slavností jsou i vystoupení malých tanečníků, zpěváků a muzikantů. Nejmladší zpěváčci lidových písní se za velké podpory publika představili v pořadu Zazpívej slavíčku, dětské folklorní soubory přilákaly pozornost do Smetanových sadů, kde se prezentovaly v pásmu Aj my budem velicí.

VIDEO: Přehlídka krojů:

Zdroj: Pavel Bohun

Značnou diváckou oblibu potvrdil také každoroční národopisný pořad, ve kterém se na slavnostech představují kroje a zvyky. Autorky pořadu letos v pásmu Poďte všeci túto cestú představily oblékání poutníků při poutích na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku.

Ke 20. jubileu slavností vyšla retrospektivní brožurka Krojové přehlídky, která byla vydána jako vyjádření úcty a poděkování autorkám Ludmile Tarcalové a Martě Kondrové.

VIDEO: Burčák a víno šly na dračku. I po sedmi kotlech ovaru se jen zaprášilo

Další novinkou tohoto ročníku byl cyklus fotografií Magické místo Uherské Hradiště, zachycující krásu města a slavností objektivem fotografa Marka Malůška. Velkoformátové fotografie byly po celý víkend vystaveny na nádvoří Reduty a vyšly také v podobě brožurky.

Již 16 let je neodmyslitelnou součástí Slováckých slavností vína a otevřených památek Putování Vinohradskou ulicí. Také letos si akci nenechaly ujít tisíce návštěvníků.

Dokořán se jim otevřely historické měšťanské vinné sklepy, které tuto uličku lemují, včetně unikátního sklepního labyrintu Sklepy Mařatice, s rozmanitou nabídkou skvělých vín. K příjemné atmosféře zahrálo sedm cimbálových muzik, které doplnili harmonikáři, country i multižánrová kapela.

Jídlo a pití na Slavnostech vína - fotogalerie:

Za uplynulé dvě dekády se Slovácké slavnosti vína a otevřených památek neobyčejně rozrostly. Z nevelké akce doprovázející Den otevřených památek v roce 2003 se stala událost, která spojuje kulturu, vinařství a historické bohatství Slovácka do jedné velké lidové slavnosti. Nekonala se pouze jednou, v roce 2020, a to z důvodu epidemie koronaviru.

„Za těch dvacet let bylo na slavnostech více než dva a půl tisíce jednotlivých pořadů, jen účinkujících bylo daleko přes 100 tisíc a návštěvníků bylo za tu dobu určitě přes milion," naznačil Antonín Mach.