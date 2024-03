Už více než deset let stojí na Zeleném náměstí v bývalém areálu kasáren v Uherském Hradišti opuštěný a postupně chátrající rozestavěný čtyřpatrový dům.

Při pohledu rozbitým oknem dovnitř je patrné, že prostory využívají buď lidé bez domova, nebo se tam scházejí problematické skupinky. Z hromad prázdných PET lahví a několika brlohů je zřejmé, že objekt bývá cílem nezvaných hostů.



Řada oken v přízemí je navíc, evidentně z bezpečnostních důvodů, zazděná. Dům působí dojmem squatu. Deníku se nepodařilo kontaktovat jeho majitele.

Jedním z důvodů může být i to, že údajně dochází ke změně vlastníka nemovitosti. Doposud je v katastru nemovitostí uveden jako majitel Jaroslav Novotný.

„Vypadá to, jakoby tu takhle opouštěná měla stát navěky. Občas je vidět, jak se v přízemí scházejí partičky mladých a bůh ví, co uvnitř provádějí. Opravdu by to chtělo co nejdříve něco udělat, aby se tam pochybné existence nezabydlely natrvalo,“ míní šedesátiletý Antonín, jenž bydlí v domě v těsné blízkosti.