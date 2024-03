Další ze známých restaurací v Uherském Hradišti končí. Po STBaru a Restauraci Rotter, které byly nebo budou nahrazeny jinými provozovnami, to je pivnice Morava v přízemí stejnojmenného hotelu nedaleko centra města. Prostřednictvím svérázného parte to oznámil provozovatel hospody Antonín Malina.

Pivnice Morava v Uherském Hradišti končí | Video: Pavel Bohun

„Co vděkem za lásku a péči Tvou Ti můžeme dát – pár krásných litrů naposled, a pak jen vzpomínat…,“ zní srdceryvný verš v záhlaví parte.

Antonín Malina uzavírá pivnici Morava k poslednímu březnu letošního roku, po 15 letech, co ji provozoval. Důvody jsou podle něj dva, ty zdravotní a končící nájemní smlouva.

Raritou koštu slivovice v Nivnici byla pálenka z dýní

„Musím zvolnit tempo. Zdraví mám jen jedno. To víte, že je mi to po tak dlouhé době i líto, ale život jde dál. Už se těším až zavřu, dám si oraz a zamířím do hospod, které jsem díky pracovní vytíženosti nenavštěvoval – k Dolečkovi nebo na Korunu, “ přiznává Antonín Malina.

Následovník po něm do pivnice zřejmě nepřijde žádný. S velkou pravděpodobností se hospodské prostory promění na byty. „To je ale otázka na pana majitele, který je momentálně v zahraničí,“ poznamenává hospodský.

Parte oznamující konec činnosti pivnice Morava v Uherském Hradišti; březen 2024Zdroj: Deník/Pavel Bohun

Za pohodové časy pro pivnici považuje Antonín Malina období do covidové epidemie. „Ta v podstatě srazila především hospody, které nevařily. Lidé se stáhli do garáží. Pamatuju si dobu kdy jsem v sobotu a půl třetí nad ránem prosil vrchního, ať na place ještě chvíli zůstane, protože v ten čas to tam ještě žilo. Dnes o půl deváté zavřu, protože tam mám dva, tři lidi a konec,“ konstatuje Malina.

Za tajemstvím ve víně ukrytém na zlechovském koštování

Hospodské časy se podle jeho slov dramaticky změnily. „Mladí si vezmou dvoulitrovku Coly, litr rumu a sedí v parku. Střední generace se jde vyfotit do těch lepších hospod a ti, co mají na šest, sedm piv, tak ti přijdou dvakrát za týden,“ poznamenává hostinský.

Podle vlastních slov udělal na začátku tohoto svého podnikání velkou chybu tím, že vsadil na štamgasty. „Ti prostě nepřežili, postupně vymřeli a teď už jich u mě většina není,“ vysvětluje.

Ve Starém Městě si dali dostaveníčko milovníci pálenek

Přesto však zbývají desítky těch, kteří budou tuto hradišťskou hospůdku postrádat. „Na Moravu jsem chodíval s partičkou vodáků. Chybět mi bude, jako i ty předešlé, které zanikly. Například STBar nebo Krab. Hospody v Hradišti mizí, co si budem vykládat,“ řekl Deníku Radek Pláteník.

Návštěvníci se mohou s pivnicí naposled rozloučit v posledním březnovém týdnu. Denně od 9 do 21 hodin.

Malé ohlédnutí do historie: Výstavba sídliště na náměstí Republiky v Uherském Hradišti probíhala v 60. letech minulého století. Poslední bytové domy byly dokončeny v roce 1968. Součástí vybavenosti se stal hotel Morava, otevřený v roce 1965 a také nákupní středisko, umístěné spolu s restaurací, kadeřnictvím kosmetikou a čistírnou oděvů v objektu dokončeném v roce 1970. Veřejný prostor náměstí v tom roce ozdobila plastika akademického sochaře Stanislava Mikoláštíka umístěná na okraji obdélníkového bazénu s vodotryskem. V roce 2012 došlo k celkové revitalizaci náměstí, jejíž součástí byl také vodní prvek. Blanka Rašticová, historička