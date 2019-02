Uherské Hradiště – Uherské Hradiště v příštím roce opraví druhou část frekventované cyklostezky v Kunovském lese. Jde o 1248 metrů dlouhý úsek, jehož oprava si vyžádá zhruba 12,6 milionu korun.

Zrekonstruovaná část cyklostezky v Kunovském lese. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Projekt je spolufinancován z evropských fondů, zastupitelé schválili podíl města téměř 3,8 milionu korun. Stavba je naplánována na březen až září 2014, řekl dnes novinářům starosta Květoslav Tichavský (ODS).

Obyvatelé města tuto páteřní cyklotrasu využívají k cestám do zaměstnání a také k rekreaci. „Máme tady dvě cyklistické výpadovky, jednu kolem Baťova kanálu na Kroměřížsko a Napajedelsko a právě cyklostezku v Kunovském lese vedoucí na jih na Veselí nad Moravou, Hodonín, Hluk či Polešovice. Je součástí vinařských stezek i dálkové cyklotrasy číslo 47," popsal význam trasy Tichavský.

Město už v roce 2010 dokončilo asi 800 metrů dlouhý první úsek cyklostezky za zhruba 5,6 milionu korun. Šlo o trasu od sídliště Štěpnice po přejezd silnice I/50. Nyní je v plánu dokončení cyklostezky až po kamenný most přes řeku Olšavu tak, aby celá trasa byla z betonu. Podle Tichavského by v budoucnu mohla být cyklostezka prodloužena tak, že by tvořila téměř sedmikilometrový okruh a byla tak více využitelná například pro in line bruslaře.

Cyklisté mohou v Uherském Hradišti využít více než deset kilometrů cyklotras a další ve vymezených jízdních pruzích. Loni byla například dokončena přes 600 metrů dlouhá cyklostezka mezi částmi města Sady a Vésky. Stavba přišla na 3,6 milionu korun.