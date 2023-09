/ANKETA/ Nepříjemné zvýšení poplatku za odvoz odpadu i daně z nemovitosti čeká obyvatele Uherského Hradiště. Na začátku týdne o tom většinou hlasů rozhodli tamní zastupitelé. Opozice má výhrady.

Od začátku roku 2024 se dosavadní poplatek 500 korun, který platí 13 let, zvedne na 1000 korun. Město tím chce zmírnit výši nákladů, které s provozem služeb souvisí.

Děti do 18 let a senioři nad 70 let mají být i nadále od poplatku zcela osvobozeni. Pouze u studentů, kteří studují mimo Uherské Hradiště, se úleva od poplatku ve výši 500 korun omezí do 26 let věku.

„Z našeho pohledu je již změna potřebná. Poplatek za odpadové hospodářství nebyl upravován od roku 2010, a to přes neustále rostoucí náklady spojené s provozem systému,“ uvedla místostarostka města Marcela Čechová (ANO).

Tisícovka zřejmě není konečná suma

Ani 1000 korun však nepokryje náklady, které město s likvidací odpadu má. „Na tuto agendu budeme stále doplácet z rozpočtu města. Zároveň je potřeba připravit se na rok 2030, kdy skončí možnost skládkování odpadu a logicky tím vzrostou náklady na likvidaci odpadu. Poplatek proto není konečný,“ upozornil starosta města Stanislav Blaha.

Proti takovému postupu jsou ale opoziční Hradišťáci. „Vedení města se rozhodlo, že od příštího roku navýší o polovinu daň z nemovitostí a poplatek za odpad zvedne dokonce na dvojnásobek – tedy z dosavadní pětistovky na rovných tisíc. S tím jako Hradišťáci rozhodně nesouhlasíme,“ vyjádřil se lídr Hradišťáků Michal Dvouletý.

Daňové příjmy města jsou rekordní, díky inflaci

Podle Hradišťáků není jediný důvod k tomu, aby radnice navyšovala své příjmy. „Daňové příjmy města stále trhají rekordy. Vždyť jen za loňský rok přiteklo v důsledku vysoké inflace do městské kasy o 95 milionů více, než si radnice původně plánovala,“ upozornil Dvouletý.

A poplatek za odpad? K jisté valorizaci podle jeho slov musí dojít. „Ovšem dvojnásobné navýšení, kterým předběhneme Zlín a přiblížíme se Praze, považujeme za neracionální úlet, který všechny odradí od toho, aby se stali řádnými občany města. Namísto toho, aby radnice upínala pozornost k tomu, jak počet lidí s trvalým pobytem systematicky navyšovat a zvyšovat svůj podíl na sdílených daních, vydala se cestou trestu vlastních občanů,“ nechal se slyšet Michal Dvouletý.

Aktuální náklady města na komunální odpad jsou 22,5 milionu korun a při započtení i separovaného (u něhož má město náklady 9,7 milionu a příjmy 5,4 milionu korun) je hospodaření města ztrátové ve výši 26,9 milionu.

Podle vyhlášky město vybírá zhruba 8,2 milionu. Příjem se sice od příštího roku zdvojnásobí, ale i tak bude město na sběr a likvidaci doplácet 10,5 milionů.

Účinnost upravené obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou 4. září 2023 schválilo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště, bude od 1. ledna 2024, tedy od počátku nového poplatkového období.