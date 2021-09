„Uherské Hradiště se v celostátním výzkumu zařadilo hned za první Brandýs nad Labem-Starou Boleslav a druhý Žďár nad Sázavou. Srovnávací výzkum zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice. Už letos v červnu Uherské Hradiště podruhé v řadě obsadilo první místo krajského kola výzkumu,“ informoval mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Podle výsledků průzkumu má město velmi vysoký podíl podnikajících osob v přepočtu na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Město se také výrazně rozrůstá, o čemž svědčí nejvyšší počet dokončených bytů na 1000 obyvatel v rámci Zlínského kraje. Co se týká ekonomických údajů, radnice se může pochlubit vysokou likviditou, ale i nadprůměrnými výdaji věnovanými na kulturu nebo sport.

„Po revoluci jsem sám několik let podnikal, byznysové prostředí dobře znám. Poslední rok to opravdu nebylo jednoduché. To, že jsme se dokázali i v tak velké konkurenci a po tak těžkém roce umístit celorepublikově na třetím místě a ještě obhájit krajské prvenství, mě neuvěřitelně těší. Velké plány v tomto máme i do budoucna - pořád je prostor, kam se posouvat,“ řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.