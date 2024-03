Se škodami, které vznikly 23. července loňského roku při požáru tújí na hřbitově v Mařaticích, se odmítají smířit někteří majitelé hrobů poškozených plameny i při jejich hašení. Uherskohradišťskou radnici žádají o finanční pomoc, která by jim pomohla škody odstranit. Město však jakoukoliv zodpovědnost v souvislosti s tímto požárem odmítá, stejně jako finanční kompenzaci pro majitele poničených hrobů.

Na hřbitově v Mařaticích hořelo 23. 7. 2023. Plameny z tújí se rozšířily i na sousední pole. | Foto: HZS Zlínského kraje

Petr Hynšt je rodilým obyvatelem Uherského Hradiště. Ve městě žije už 74 let a podle svých slov tady už čtyřiapadesát let pečuje o hrob, do něhož pochoval řadu členů své rodiny.

„Po celou dobu platím poctivě poplatky za nájem hřbitovního místa a chodím tam ošetřovat rodinný hrob a vzpomínat,“ říká Petr Hynšt.

Požár vysazených tújí a následné zničení mnohých náhrobků 23. července minulého roku jej hodně vyděsilo. „K mé lítosti to postihlo i nás. Náhrobek nevydržel hašení a popraskal. Podle přizvaného kameníka se tak stalo, když hasiči stříkali studenou vodu na rozpálenou žulu a ta to nevydržela. Takže hasiči zachraňovali majetek – zeleň – a poničili majetek dražší, naše náhrobky,“ shrnuje za poškozené Petr Hynšt.

Překvapilo jej proto, že se uherskohradišťská radnice od následků požáru distancovala.

„Chtěl bych apelovat na serióznost a ohleduplnost vůči nám poškozeným obyvatelům města a pomoci nám ve snížení následků této pro nás dost závažné pohromy. Škody na náhrobcích jsou různé, u nás podle odborníka škoda činí 20 tisíc Kč, sousední hrob má škodu 40 tisíc. Myslím, že město není tak krátkozraké a určitě má nějaké fondy pro řešení takových mimořádných situací a má možnost aspoň nějakou finanční částkou přispět na zmírnění této finanční zátěže,“ uvedl Petr Hynšt v dopise adresovaném radnici.

Jeho prosby však zůstaly nevyslyšeny. Žádost o pomoc dokonce projednávalo i zastupitelstvo města, ale rovněž bez úspěchu.

„Město Uherské Hradiště se opakovaně zabývalo požadavky na náhradu škody, která vznikla 23. července 2023 při požáru na hřbitově v Mařaticích. Avšak nároky na náhradu škody neuznává, neboť má za to, že za vznik škody na majetku neodpovídá,“ sdělila na dotaz Deníku Dagmar Vacková z Městského úřadu v Uherském Hradišti.

Z policejního vyšetřování vyplynulo, že požár vznikl v důsledku nevhodné manipulace s otevřeným ohněm za větru a v období sucha – tedy za nepříznivých povětrnostních podmínek, a to zahořením materiálu umístěného na hrobovém místě.

PŘIPOMEŇTE SI POŽÁR V MAŘATICÍCH: Hořel hřbitov v Mařaticích. Plameny z tújí požár rozšířily i na sousední pole

Město podle Dagmar Vackové nezavinilo požár, v jehož důsledku vznikly škody na majetku majitelů hrobů, ale i na majetku města, proto vůči němu nelze náhradu škody uplatnit.

„Ačkoliv nás velmi mrzí, že k této události došlo, a chápeme složitou situaci poškozených zejména s ohledem na to, že se nepodařilo zjistit konkrétního původce (viníka) požáru, je vyloučeno, aby město za škody způsobené touto neznámou osobou převzalo odpovědnost,“ konstatovala Dagmar Vacková.

Požár tújí lemujících mařatický hřbitov vznikl v pozdním nedělním odpoledni 23. července 2023 za vedra v kombinaci s větrným počasím. Mezi vznícenými tújemi, lemujícími hřbitov v uherskohradišťské části Mařatice se šířil z několika plamenných ohnisek. „Vlivem silného větru odlétávající žhavé částice zapalovaly místa po celém hřbitově i mimo něj,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Adam Fuksa. Vzňalo se také sousední obilné pole. „Náš vyšetřovatel ve spolupráci s policií stanovil jako příčinu požáru nedbalost a škoda byla vyčíslena na 160 tisíc korun,“ dodala Adam Fuksa.