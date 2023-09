Poďte všeci túto cestú – oblékání poutníků při děkovných či prosebných poutích na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku, takový název měla nedělní krojová přehlídka, kterou po dobu téměř dvou hodin moderovaly etnografky Slováckého muzea Ludmila Tarcalová a Marta Kondrová. Přitom se uskutečnil slavnostní křest publikace Krojové přehlídky fenomén Slováckých slavností a otevřených památek.

Na pódiu uherskohradišťského Kolejního nádvoří se vystřídaly desítky lidí v krojích z různých částí Slovácka. Ti přiblížili národopisné oblečení při poutích na Velehrad, do Uherského Hradiště na škapulířovou pouť k františkánům, do Mařatic na mečíkovou pouť, na pouť k Panně Marii Sněžné do Provodova, na pouť na Blatnickou horu k sv. Antonínkovi i na pouť k Panně Marii Růžencové do Uherského Brodu. Na pódiu se objevila také dvojice poutníků na kolech.

V samotném závěru přehlídky poděkoval ředitel Klubu kultury v Uherském Hradišti Antonín Mach etnografkám Ludmile Tarcalové a Martě Kondrové za realizaci krojových přehlídek.

„Největší poděkování patří těmto dvěma dámám, které nám přidávají každoročně krásné milé starosti. To co nám tady dáváte, si všichni odnášíme v srdcích a já věřím, že naše spolupráce bude pokračovat dál,“ řekl Antonín Mach.

Poté spolu s oběma etnografkami pokřtili knihu Krojové přehlídky fenomén Slováckých slavností vína a otevřených památek.

Komentované krojové přehlídky jsou dodnes v Uherském Hradišti pevnou součástí programu Slováckých slavností vína a otevřených památek.

„I přesto, že slavnosti měly řadu jiných přitažlivých programů, krojové přehlídky se staly pro mnoho návštěvníků vyhledávanou akcí. Jako autorky pořadů tímto vyjadřujeme jejím účastníkům z celého Slovácka malé poděkování v retrospektivě realizovaných programů,“ vzkazují čtenářům publikace Ludmila Tarcalová s Martou Kondrovou.

Podle Antonína Macha bylo vytištěno celkem 2000 kusů knihy a lze ji pořídit v Informačním centru v Uherském Hradišti.