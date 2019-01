Uherské Hradiště – Uherské Hradiště počká s případnou koupí bývalé věznice na jednání Poslanecké sněmovny o bezúplatném převodu budovy.

Tajně vymodelovanou hlavu Krista z kousků chleba od dvanácti vězňů představil vloni v červenci při návštěvě kdysi obávaného kriminálu senior Jan Janků. | Foto: DENÍK/Pavel Bohun

Zastupitelé města tak na pondělním zasedání nerozhodovali o návrhu ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové, která při své nedávné návštěvě Slovácka nabídla městu odkoupení chátrajícího objektu za 16,5 milionu korun.

O osudu budovy mají poslanci rozhodnout dnes. Pokud tento den neprojde návrh druhým čtením, nepodaří se již do voleb zákon o převodu projednat.

„Zbývá špetka naděje, za pokus to stojí. Ve hře je 16,5 milionu korun, které nemáme. Navíc stát od roku 1994 objekt neudržoval. Nevidím důvod, proč bychom mu měli za tuto „kvalitní péči“ platit,“ uvedl poslanec a zastupitel města Jaroslav Plachý (ODS), který spolu s kolegou Antonínem Seďou (ČSSD) návrh zákona předložil. Seďa, který je také zastupitelem, ale uvedl, že se poslancům spíše zákon projednat nepodaří.

Sloužila by jen ke vzdělávání?

Podle Plachého by město v tomto případě mělo s ministryní jednat o bezplatném převodu budovy z důvodu veřejného zájmu. Starosta Libor Karásek (ODS) upozornil, že v takovém případě by město mělo omezené možnosti využití bývalé věznice. Stát vymezuje veřejný zájem jako obecně prospěšné aktivity, jako jsou například kultura, školství či sociální oblast. „Omezilo by to komerční nakládání s majetkem, což nepřipadá v úvahu. Bez toho to nejde zaplatit,“ připomněl Karásek stamilionové náklady na opravu objektu. Pokud tento týden snaha o bezplatné získání poslední nezrekonstruované budovy v centru Uherského Hradiště selže, je starosta připraven svolat mimořádné zastupitelstvo. Rozhodovalo by o koupi za podmínek naznačených Kovářovou. Polovinu z 16,5 milionu by radnice uhradila bezprostředně po podpisu smlouvy a zbytek v pravidelných splátkách po dobu pěti let. „Paní ministryně trvá na této ceně a je přesvědčena, že bychom byli schopni rychle vyřídit i výjimku na ministerstvu financí,“ uvedl Karásek.

Nadace nabídla městu dotaci

Podle znaleckého posudku je hodnota věznice 35 milionů korun. Ze zákona je převod možný pouze za cenu určenou znaleckým posudkem. Ministerstvo financí by tak muselo takovému převodu udělit výjimku. V minulosti už tato snaha jednou ztroskotala. Podle Karáska by město v případě koupě objektu nemuselo platit celou částku ze svých zdrojů. Uherskohradišťská Nadace Děti-kultura-sport prý starostovi ústně nabídla pro tyto účely dotaci osm milionů korun.

Město v 90. letech bývalou věznici převedlo na ministerstvo spravedlnosti. Jenže plány na přestavbu budovy na vazební věznici s okresním soudem a státním zastupitelstvím, které by si vyžádaly stamilionové náklady, vzaly kvůli nedostatku peněz za své. Město se neúspěšně snažilo o zpětný bezúplatný převod, stejně dopadl i pokus o odkoupení objektu za 16,5 milionu korun. Zastupitelé tak loni na podzim přijali usnesení, podle něhož město hodlá získat budovu jen bezúplatně.

Věznice byla postavena na konci 19. století, od roku 1962 je prázdná a postupně chátrá. V případě, že se městu podaří objekt získat, hodlá zde společně se Zlínským krajem zřídit muzeum totality. Část prostor by mohla sloužit také školství, větší část pak ke komerčním účelům.