/ROZHOVOR/ Na cestu kolem světa plnou kulinářských zážitků se mohou letos těšit návštěvníci pátého ročníku Gastrofestivalu Cesta kolem světa. Ten se bude konat v úterý 7. května od 11 do 22 hodin a ve středu 8. května od 11 do 20 hodin na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstup na akci bude zdarma.

Malou ochutnávku si v rozhovoru pro čtenáře Deníku přichystala koordinátorka festivalu Monika Ondruchová.

V čem se bude letošní ročník lišit od těch předchozích?

Gastrofestival s názvem Cesta kolem světa jsme do Uherského Hradiště přivedli s jedním cílem – abychom nabídli jeho návštěvníkům širokou škálu pokrmů z různých zemí na jednom místě. Ať můžou na každém kroku ochutnávat rozmanité a autentické recepty od našich špičkových kuchařů a vyzkoušet jak dobrou klasiku, tak netradiční jídla.

Každý rok se snažíme o rozšíření nabídky o další a další prodejce, ať je festival zajímavý, pestrý a hlavně pro všechny.

Letošní „Cesta kolem světa“ představí hned několik novinek. Návštěvníci se například mohou těšit na restauraci Warung Indonesia s pokrmy připravovanými podle originálních receptur z celé Indonésie. Dále na argentinskou specialitu – taštičky empanadas na různé způsoby nebo Miquelovu španělskou paellu. Pozvání přijal také kuchař z TV Mňam Lukáš Neckář, který připraví své barevné zeleninové sushi. Pod jeho vedením bude ve stánku probíhat i sushi kurz pro děti i dospělé.

Bude degustační výlet po celé zeměkouli opět rozdělen do zón podle světových kuchyní? Jak budou na Masarykově náměstí poskládány?

Ano, jednotlivé food trucky a stánky rozdělíme podle různých zemí a pro lepší orientaci označíme. Na Masarykově náměstí si dají dostaveníčko jedni z nejlepších foodtruckerů z celé republiky, aby návštěvníkům připravili své osvědčené menu.

Vizitka Moniky Ondruchové

Je jí 42 let. Narodila se v Uherském Hradišti, kde s manželem a dvěma synky bydlí. Gastrofestivalům se věnuje už deset let.

Její nejoblíbenější tuzemské jídlo je ze Slovácka - bramborová omáčka a báleše.

Ti co ji znají, ale vědí, že si pochutná úplně na všem.

Pokud by však měla zmínit své dvě oblíbené světové kuchyně, budou to určitě asijská a italská.

Těšit se mohou na americkou zónu, kde ochutnají až 20 druhů burgerů, hranolky, křidýlka, sendviče nebo hotdogy. Představí se vítězové mnoha prestižních gastrofestivalů JJ Grill Bill z Českých Budějovic nebo zlínský Comic Cone Foodtruck, který se dostal díky svému umění i do křesla v show Jana Krause.

S naprosto unikátním food truckem a originálním americkým menu se představí BBQ Truck z Květnice. Nebude chybět ochutnávka mexické kuchyně v podobě tacos, quesadillas nebo tortil. Pozvání přijali také manželé Ahmed se svým egyptským menu – ti připraví egyptskou rýži, plněné pity nebo kávu na horkém písku.

K ochutnání budou už zmiňované indonéské speciality, rakouské sýry a špeky, italské pizzatiny, kanadské poutine, francouzské makronky, belgické vafle nebo již zmiňované japonské sushi. Nebude chybět česká klasika a také vegetariánské, veganské a bezlepkové pokrmy. Samozřejmostí je vychlazené pivo, míchané drinky a kvalitní víno.

Čím tentokrát překvapí asijská kuchyně?

Zónu Asie letos obsadí profíci z restaurace Imrvére z Frýdlantu nad Ostravicí a představí své absolutní festivalové bestsellery. U nich si návštěvníci pochutnají na thajské kokosové polévce Tom Kha Gai, vietnamské polévce Phó Bo nebo na Bubba Gump krevetkách. Společně s Lukášem Neckářem a jeho barevným sushi vytvoří neodolatelnou zónu pro milovníky asijské kuchyně.

Určitě nebudou chybět ani hmyzí speciality…

To rozhodně nebudou. Letos mohou odvážlivci hmyz ochutnat hned ve dvou stáncích, a sice u Crunchy a Grig. Přivezou červíky v pěti příchutích, hmyzí lízátka, čokoládu, kobylky, cvrčky, hrachové chipsy s hmyzí moučkou nebo proteinové tyčinky s hmyzem.

Uvidíme letos opět maxi jedlíka v akci?

Maxi jedlík Jarda Němec je s námi na každém festivalu a už nám pomalu dochází nápady, co ještě vymyslet, protože už zkusil sníst snad všechno. Letos si v Uherském Hradišti chce vytvořit svůj osobní rekord v pojídání prasečích uší, a tak mu to milerádi ve spolupráci s firmou Voma umožníme. Jeho exhibice je na programu v úterý 7. května v 17 hodin. Do soutěžení se může zapojit i veřejnost tentýž den v 18:30, a sice v pojídání půlmetrové jitrnice.

Na jaký doprovodný program se návštěvníci mohou těšit?

Gastronomické zážitky bude samozřejmě provázet i bohatý doprovodný program. První festivalový den se na pódiu představí Dětský folklorní soubor Omladinka. Ten vystřídá již zmiňovaný maxi jedlík Jarda Němec ve své exhibici v pojídání prasečích uší.

Poté zde přivítáme Lukáše Neckáře s jeho sushi cooking show a ochutnávkou zeleninového sushi. Po soutěži „Slovácká jitrnica“ už bude patřit náměstí až do 22 hodiny kapele NAEX.

Druhý festivalový den se můžou těšit také děti – pro ty jsme připravili Kouzelné hrátky s Jiřím Hadašem, nafukovací atrakce a další. Po něm nás čeká další exhibice a sice siláka Železného Zekona.

Příjemnou atmosféru do konce festivalu navodí zpěvák Honza Grebík a DJ Spike. Doufáme, že se budete bavit a užijete si skvělou chuť všech nabízených jídel, pomyslného cestování po různých zemích a skvělou atmosféru festivalu.

Jste také spoluorganizátorkou podobných festivalů v Napajedlech a v Otrokovicích. Přibližte, kdy je tam plánujete uspořádat letos?

V pátek 5. a v sobotu 6. července budeme pořádat s agenturou Všeproakci tradiční, již 9. ročník Napajedelského Burgerfestivalu. Tentokrát však na cela novém místě – v parku u kina v Napajedlech a pro všechny se vstupem zdarma! Návštěvníci si mohou užít pravou americkou atmosféru a ochutnat až z padesáti druhů burgerů.

Otrokovické letní slavnosti se uskuteční 12. až 13. červencea stěhují se na původní místo před společenský dům Baťov. Vstup na akci bude taktéž zdarma. V rámci slavností zde zajišťujeme opět originální gastro zónu se spoustou dobrého jídla a pití. Pořadatelé zase slibují výbornou zábavu v podobě vystupujících kapel, jako jsou Radek Banga, Fast Food Orchestra, David Koller, Robbie Williams Revival Brno, Metalinda nebo Backwards. Všechny srdečně zveme na všechny zmiňované akce!