Zatímco v úterý 7. května byla účast tristní kvůli sychravému počasí, ve středu už za slunečného počasí dorazily tisíce Hradišťanů i přespolních návštěvníků.

„V úterý to, hlavně kvůli počasí, byla docela bída, ale ve středu se náměstí totálně zaplnilo a během dne si k nám našlo cestu i více než pět tisíc lidí, kterým nabízelo gastronomické cizokrajné pochoutky na čtyřicet stánků,“ uvedla koordinátorka akce Monika Ondruchová.

Lidé se ze slovácké metropole projedli až do Ameriky, se zastávkou v Asii nebo Egyptě. Degustační výlet po celé zeměkouli byl rozdělen do zón podle světových kuchyní.

Americká zóna nabídla burgery, žebírka, hot dogy, domácí hranolky, křidýlka nebo sendviče od týmu JJ Grill Bill z Českých Budějovic, zlínského Comic Cone Foodtruck nebo Choosy catering z Hradce Králové. Famózní „hrancle“ připravoval Mr. Potato a ve stánku Luba M.A.S.O. voněly různé druhy sušeného masa.

EXHIBICE JEDLÍKŮ

Maxijedlík Jarda spořádal téměř dvě a půl kila prasečích uší

Hradišťský gastrofestival zpestřilo několik klání jedlíků. Soutěžilo se třeba v pojídání pražených červíků či jitrnic. Značnou pozornost pak po zásluze vzbudil nový rekord, který první den festivalu ustanovil známý maxijedlík Jaroslav Němec z Bystré u Poličky. Ten dokázal za 10 minut spořádat 41 prasečích uší o celkové váze 2,4 kilogramu.

„Uši už jsem jedl několikrát na zabijačkách. I jako dítě. Jednou dokonce i závodně na slavnostech uzeného v Brně, ale to jen čtyři kusy na rychlost. Tentokrát to byla výzva a hned rekord. Ze začátku se to jedlo dobře, zapíjel jsem vodou. Ale postupně, jak to chladlo, tak uši tuhly. Jsou to vlastně křupky obalené kůží,“ prozradil Deníku Jaroslav Němec.