Bar obsadila strašidla a pod jejich taktovkou to tam žilo až do pozdních nočních hodin. „Přišla spousta lidí, byla parádní atmosféra, prostě prima párty. Všichni jsme si to náramně užili,“ nechala se slyšet Markéta Maňásková.

Od doby covidové je to podle číšnice Kateřiny Kunert první tematicky zaměřený večer. „Osvědčil se a máme v plánu v tom určitě pokračovat,“ naznačila s úsměvem.

Halloween je původně keltský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Svátek se zachoval především v anglosaských zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii. V posledních letech si získává oblibu také v naší zemi.

Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows' Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“.