/ANKETA/ Již příští týden dostane drtivá většina žáků a studentů základních a středních škol v České republice svá vysvědčení. V pátek 30. června zamávají na dva měsíce škole a začnou jim prázdniny.

Radnice a centrum Uherského Hradiště z ptačí perspektivy | Foto: Deník/Pavel Bohun

Redakce Deníku se tento den rozhodla vystavit vysvědčení i vedením velkých a středně velkých měst v našich zemích. Konkrétně až do úrovně někdejších okresních měst. Tedy také radnici v Uherském Hradišti.



Primátoři, starostové a radní sice nemohou „na prázdniny“ na celé dva měsíce, ale letos na podzim budou mít za sebou první rok současného volebního období. Jejich vysvědčení může napovědět, zda si vedou dobře nebo špatně.



A protože Deník není samozvaným soudcem, rozhodl se, že dá slovo občanům měst, kteří mohou své vedení oznámkovat stejně jako ve škole – tedy od jedničky po pětku.



A protože má být vysvědčení jednoduché, redakce vybrala čtyři oblasti, které mohou čtenáři oznámkovat. Svoje hodnocení vedení Uherského Hradiště můžete dávat až do této neděle 25. června 23:59 a to následujícím formulářem:



