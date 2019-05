Nepodepisuje se na něm třeba také intenzivní zemědělství, rozsáhlé lány, používání herbicidů a dalších chemie? Odpovědi na tyto i další otázky se pokusil nalézt pro čtenáře Deníku Petr Šimčík, člen České ornitologické společnosti a zaměstnancem odboru životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod.

Lze přisuzovat lokální úbytek kosů pouze viru Usutu?

Doposud ze známých zdrojů, kdy došlo kvyšetřování kosů na tento virus v Česku, pravděpodobně v Brně a v Praze, je uváděno pozitivních jen asi 10 kusů. To není nikterak závratné číslo. První informace o zachycení tohoto viru jsou z roku 2011 a 2012, a to výzkumným pracovištěm Ústavu biologie obratlovců AV ČR v Brně. Pokud bychom srovnávali výskyt kosů černých v České republice, a to z dat uváděných Českou společností ornitologickou za období od roku 1982 do roku 2018, můžeme konstatovat, že nemá klesající tendenci. Pokud se podíváme na informace o početnosti tohoto druhu v Evropě, údaje poskytlo celkem 28 zemí, tak ani z těchto údajů není zřejmý celoevropský úbytek kosů. Ten byl zaznamenán pouze v letech 1984 až 1986. V současnosti však musíme dodat, že jedinci, kteří byli tímto virem infikování, pravděpodobně na něj uhynuli. Lokálně vidíme, že výskyt kosů v našem regionu je podstatně nižší, než jsme mohli pozorovat v minulých letech. Proto musíme příčiny hledat i jinde, ve způsobu hospodaření v krajině, používání chemických přípravků a dalších možných příčinách.



Začalo v našem regionu ubývat nejen kosů, ale i jiných ptáků?



Úbytek ptáků v našem regionu můžeme pozorovat všichni, kteří pravidelně provádíme jejich zimní přikrmování. V nedávné minulosti jsme zaznamenali pokles u pěnkavovitých ptáků, zvláště pak zvonků zelených a pěnkav obecných. Tuto nákazu rozšířil parazitický prvok bičenka drůbeží (Trichomonas gallinae) odtud trichomonóza. Ten způsobuje ptákům zduřeniny zadní části zobáku a ptáci postupně hynou hladem z důvodu nemožnosti polykat potravu. Samozřejmě pokles některých dříve běžných druhů, jako je například vrabec domácí, můžeme pozorovat na vesnicích všichni. Jeho pokles je však způsoben především změnou hospodaření v krajině. To ale můžeme zaznamenat i u mnoha jiných druhů, jako je například čejka chocholatá, koroptev polní či chocholouš obecný.

Česká společnost ornitologická ve spolupráci s veřejností měla v lednu zahájit dlouhodobý program, který měl zjistit, jak se mění stavy ptačích populací v zimním období. Zapojili se do sčítání nějací zájemci z řad ochránců přírody a lidí z našeho regionu?

Česká společnost ornitologická (ČSO), jejímž členem jsem i já a další kolegové z našeho regionu, připravuje pravidelně pro veřejnost různé akce. Poslední velkou akcí pro veřejnost bylo sčítání ptáků na krmítkách, které probíhalo od 4. do 6. ledna letošního roku. Akce se zúčastnilo asi 13 tisíc dobrovolníků a v současné době se výsledky zpracovávají. Další akcí jsou vycházky ke Světovému dni mokřadů 2019, který jsme si připomenuli 2. února.



K tomu ČSO organizovala vycházky zaměřené na tématiku poznávání vodních druhů ptáků a význam mokřadů pro jejich zimování a tah…



Dlouhodobý monitorovací program s názvem Jednotný program sčítání ptáků má za úkol sledovat vývoj početnosti u nás hnízdících ptáků. Je to standardní metodika sčítání, používaná dobrovolnými spolupracovníky pro všechny ptačí druhy. Zajímavá jsou i akce Vítání ptačího zpěvu, které se tradičně pořádají na jaře.