Počet čtenářů klesal podle šéfů obou institucí především v období covidové epidemie.

„Dlouhodobé hledisko je nutné rozdělit na dobu před covidem, během ní a po něm. Během covidu byl velký propad návštěvnosti, který byl objektivně zapříčiněn mnoha omezeními, se kterými se knihovny musely potýkat (úplné zavření, výdajové okénka, výdajové pulty apod.). S potěšením lze konstatovat, že čtenáři se po covidu do knihovny vrátili a pomalu se dostáváme do stejných čísel, jako před ním. Evidentní je to zejména u dětských čtenářů,“ uvedl ředitel Knihovny BBB Radovan Jančář.

Také Knihovna Františka Kožíka zaznamenala v uplynulém roce podle své šéfky Věry Lovecké drobný nárůst čtenářů i zvýšený počet návštěvníků.

Cena „Fair play“ pro Zdeňka Piláta

„Co se týká počtu čtenářů, tak je to, jak na houpačce. V předchozích letech zasáhlo do počtu čtenářů a návštěvníků „covidové období“, poté propukla vlna čtenářství. Čtenářská základna vždy pozitivně reaguje na vydání nových knih, právě tehdy se plní rezervační systém a o knihy je veliký zájem. Přeji si, aby vycházelo mnoho nových zajímavých titulů knih,“ řekla Deníku Věra Lovecká.

Dlouhodobě nejslabší čtenářskou skupinou jsou na celorepublikové úrovni teenageři.

„Mají neskutečnou nabídku volnočasových aktivit i sociálních sítí a v této silné konkurenci knihovny, bohužel, zaostávají. Navíc pro chlapce v podstatě neexistuje kromě komiksu žádná jiná žánrová literatura. Ale neviděl bych to zase tak černě. Nejoblíbenějšími žánry jsou Young adult zejména pro děvčata a pro chlapce komiksy, kde vévodí japonská manga.“ tvrdí Radomír Jančář.

Věra Lovecká si vybavuje, jak na jednom semináři, který se týkal právě „čtenářství a nečtenářství teenagerů“ kolegyně citovala článek z roku 1920, který prý řešil úplně stejný problém, že mládež vůbec nečte.

V nemocnici v Hradišti podali 112 tisíc dávek proti covidu, teď centrum zavírají

A jak se postarat o to, aby byl zájem o návštěvnost veřejných knihoven vyšší?

„Dlouhá léta se pečlivě věnujeme dětskému čtenářství, čímž si vychováváme i budoucí dospělé čtenáře. Plus pořádáme velké množství kulturních a doprovodných akcí, které mají za cíl přilákat čtenáře nové,“ naznačuje Radomír Jančář zatímco Věra Lovecká míní, že by hodně pomohla větší finanční podpora knihoven, především na nákup knih.

Nejčtenější knihy v Knihovně BBB:

V roce 2023

Kateřina Tučková: Bílá Voda.

Karin Lednická: Šikmý kostel: románová kronika ztraceného města: léta 1894-1921.

V roce 2022

Karin Lednická: Šikmý kostel: románová kronika ztraceného města: léta 1894-1921.

Karin Lednická: Šikmý kostel: románová kronika ztraceného města: léta 1921-1945. Druhý díl

Nejčtenější knihy v Knihovně Františka Kožíka

V roce 2023:

Sofia Lundberg: Červený adresář

Sandra Brown: Zuřivost

V roce 2022:

Patrik Hartl-15 roků lásky

Alena Mornštajnová-Listopád