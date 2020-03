ON-LINE ke koronaviru

Vedení nemocnice okamžitě přijalo nezbytná opatření a ve spolupráci s krajskými hygieniky poslalo do domácí karantény pět lékařů a čtrnáct zdravotních sester a dalších nelékařských pracovníků. Oddělení je v tuto chvíli uzavřeno, tři pacienti byli přeloženi do ostatních nemocnic Zlínského kraje, dalších osm pacientů bylo umístěno na jiná lůžková oddělení v rámci Uherskohradišťské nemocnice.

RIZIKOVÉ POVOLÁNÍ

„Zdravotníci jsou bohužel onemocněním ohroženi ještě více, než běžní obyvatelé. Nemohou zůstat doma, pečují o své pacienty v nemocnicích a jsou tak více vystaveni riziku přenosu koronaviru. Podobných případů mezi lékaři a sestrami v celé republice bohužel přibývá. Rád bych zdůraznil, že se samozřejmě o akutní neurologické pacienty z Uherskohradišťska postaráme v rámci dalších neurologických oddělení v nemocnicích ve Zlíně, Vsetíně a Kroměříži,“ řekl Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.

Pozitivně testovaný primář byl naposledy ve službě tento týden v pondělí.

„Všichni zdravotníci, kteří s ním v tu dobu byli v kontaktu, šli do karantény. Nikdo z nich nemá v současné době příznaky onemocnění koronavirem,“ popsal Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice.

ODDĚLENÍ JE UZAVŘENO

„Aktuálně tam bylo hospitalizováno pět pacientů na intenzivních lůžkách, dva jsme přeložili do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, jednoho do Kroměřížské nemocnice a dva jsme přesunuli na naši následnou intenzivní péči. S primářem do kontaktu nepřišli, byli přijati až v průběhu tohoto týdne. Dalších šest pacientů na standardních lůžkách buď propustíme domů nebo je přesuneme na naše infekční oddělení,“ vysvětlil ředitel nemocnice s tím, že zdravotníci i pacienti budou testováni během tohoto víkendu, kdy už by výsledky mohly být průkazné.

Před týdnem řešila podobnou situaci chirurgie Vsetínské nemocnice, kde se onemocnění potvrdilo u jedné z lékařek, a také lékárna Kroměřížské nemocnice, kde měla rovněž pozitivní test jedna ze zaměstnankyň. U tří desítek zdravotníků, kteří šli do karantény nebo byli postaveni mimo službu, se naštěstí onemocnění nepotvrdilo.