U centra Hradiště se začíná pracovat na azylovém domě

Ostře sledovaná a pro mnohé kontroverzní situace s objektem čp. 263 na hradišťské třídě Maršála Malinovského pomalu spěje k jednomu z obávaných vyústění.

Do domu na Třídě maršála Malinovského se nastěhují bezdomovci.Foto: DENÍK/Jiří Kordovaník

Po třenicích o to, zdali nevyužitá budova v majetku města nedaleko Smetanových sadů bude sloužit jako azylový dům a nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší, získala v listopadu Charita Uherské Hradiště dotaci na její opravu v hodnotě přesahující pětadvacet milionů korun. Vybudování celkem jednadvaceti lůžek, které nahradí také dosluhující azylový dům Cusanus v Průmyslové ulici, tak už nic nebrání.

„Máme vyhlášeno výběrové řízení na stavitele, s nímž jsme čekali do té doby, než nám byla přidělena dotace. Zařízení v novém objektu pak nabídne stejnou kapacitu, jakou má nyní azylové bydlení Cusanus, zázemí pro muže i ženy bez domova,“ popsal za Oblastní charitu Uherské Hradiště její ředitel Jiří Jakeš.

Právě tohoto řešení se však bojí sousedé chátrajícího objektu i opoziční zastupitelé. „Nejenom že budu před barákem potkávat denně opilé bezdomovce, ale taky tady nebudeme mít pořádně klid. Chtěl bych vidět starostu, co by na to řekl, kdyby se k nám nastěhoval. Jenom ať si to zkusí a hned by mluvil jinak,“ vyjádřil se pro Deník už před časem František Matoušek.

Jan Zapletal (ANO) z opozice navíc varuje před nezvratností takového povolení. Podle jeho slov se totiž investice podpořená dotacemi musí alespoň deset let zachovat k původnímu účelu. Další dekádu tak s azylovým domem a jeho využitím nikdo nic neudělá, i kdyby vznikaly sebevětší problémy.

„Obavy o větší koncentraci problémových lidí v blízkosti centra města jsou namístě. Vezměme si pouze příklad z Olomouce, kde podobnou službu přesunuli do centra a mají s tím neuvěřitelné starosti,“ varoval Jan Zapletal.

Ještě před rokem se srovnání s případem v Olomouci bránil místostarosta Uherského Hradiště Zdeněk Procházka, neboť v té době bylo podle jeho slov nepravděpodobné, že vznikne u Smetanových sadů také noclehárna. Za tímto tvrzením si vedení města stojí.

„Je třeba rozlišovat mezi noclehárnou a azylovým domem, který poskytuje komplexní sociální práci s klientem, jeho podporu a poradenství. To jednoznačně napomáhá k prevenci nežádoucího chování uživatelů těchto služeb,“ upozornil na důležitý rozdíl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Budova podle jeho slov bude Charitou pronajímána po příštích dvacet let. Od prvního ledna 2019 bude nájem činit deset korun za metr čtvereční za rok. „Město je neustále vystavováno silnému tlaku veřejnosti, aby řešilo otázky spojené s bezdomovectvím. A právě s ohledem na stížnosti obyvatel na výskyt osob bez domova, které často svým zjevem či chováním ostatní občany odpuzují a pobuřují, se Hradiště vytvářením a podporou této služby zařazuje do standardu mezi městy srovnatelné kategorie,“ dodal Jan Pášma.