„Momentálně se pereme s tím, aby nám chodili lidi, protože jsme omezeni vyžadováním kontrol očkování a testů. Z toho vyplývající pokles návštěvníků je různý, ale reálný a v průměru ve všech restauracích, které provozuji, činí zhruba pětadvacet až čtyřicet procent,“ řekl Deníku Radim Novák, provozovatel uherskohradišťských restaurací U Bláznivé slepice a U hejtmana Šarovce, stejně tak jako restaurantu Pánský dvůr v Kunovicích.

Případné zvýšení cen elektřiny a plynu se podle jeho slov určitě bude muset promítnout do cen jídel a nápojů.

„Těžko teď ale odhadovat, o kolik to bude. Zatím pořád ještě konkrétně nevíme, k jakému zdražení dojde. Že bychom to řešili cestou propouštění personálu, to v žádném případě. Až to přijde, uvidíme, co se s tím dá dělat,“ poznamenal Radim Novák.

Všechno podle něj záleží na tom, jaká bude v restauracích návštěvnost.

„Pokud bude malá, zdražení bude muset být vyšší, než když se návštěvnost ustálí na vyšších číslech. Všechno je to vlastně taková hra s čísly a o tom, co bude - což nevíme,“ dodává Radim Novák.

Lidé na sebe žalují

Ani majitelka vinárny a restaurace Na Mlýně v Dolním Němčí Veronika Ježková nehýří optimismem.

„Počty hostů se nám snížily zhruba o polovinu - je to katastrofální,“ prozradila Veronika Ježková.

Ta negativně vnímá také zhoršení mezilidských vztahů, kdy lidé jeden na druhého žalují, jestli někdo očkování má a jiný ne.

V případě hrozby vzestupu cen plynu a elektřiny má jasno.

„Zatím sice nevíme nic konkrétního, ale pokud se budou zdražovat energie, budeme muset jít do zvyšování cen i my,“ krčí rameny Veronika Ježková.

Zdražení návštěvnosti nepomůže

Podobně hodnotí současný stav věcí v pohostinském byznysu majitel oblíbené Vinárny Pod třešněmi ve Slavkově Vlastimil Krhovský.

„U nás je situace hodně špatná. Večer nechodí skoro nikdo a na meníčka jen pár lidí. Propad návštěvnosti máme určitě o polovinu. Zvýšení cen energií budeme muset promítnout do cen jídel i nápojů. Jinak by to utáhnout nešlo. Přestože zdražování, když nikdo nechodí, asi nepomůže, stejně ty ceny zvednout budeme muset,“ prozradil Vlastimil Krhovský.

A přestože má vinárnu po rekonstrukci zateplenou a vybavenou plastovými okny, tedy s minimálními tepelnými ztrátami, z důvodu proticovidové prevence musí větrat, čímž příliš tepla nepošetří, a tak se mu energetická spotřeba prodražuje ještě víc.