„To trestní stíhání je určitě oprávněné. Bydlíme kousek od bytu, kde pes živořil. Nikdo z nás nedokázal pochopit nelidské jednání majitele. Jak někdo něco takového dokáže udělat,“ řekl Deníku obyvatel uherskohradišťského sídliště Dalibor Tomek, kde psa zachránili hasiči.

„Kdyby to bylo 6-10let,tak aspoň něco. Ale že je to až šest let, tak to dostane tak dva roky podmínku s odkladem na čtyři roky s tím, že bude mít zákaz chovat jakékoliv zvíře…Tak to je trest úplně k ničemu,“ uvedla v diskuzi na sociálních sítích Magda Nožičková.

Další z diskutujících má jiný názor. „Je super, že za to bude dostatečně potrestán… Ale kde je nějaká spravedlnost? Za týrání zvířete mu hrozí až 6 let, ale za x leté znásilňování nezletilé osoby odejde člověk od soudu peněžitou pokutou. Nechápu… Hlava mi to prostě nebere,“ konstatuje další žena.

Blade je od poloviny letošního března v dočasné péči jedné starostlivé opatrovatelky, ale podle portálu Nalezení psi UH, jenž o stavu Bladea pravidelně informuje, se mu tam vede nadmíru dobře, je zotavený a v plné síle.

V dosažení takového stavu psa téměř nevěřila veterinářka Karolína Turčínková, jež zubožené zvíře, které bylo kost a kůže, ošetřovala. Dnes, po čtyřech měsících je ale naštěstí vše jinak.

„Stejně je neuvěřitelné, jak ta zvířata přes všechny špatné zkušenosti s lidmi je stále dokážou milovat. Je z tebe nádherný pes, milující a milovaný,“ tvrdí v diskuzi na portálu Nalezení psi UH Olga Svobodová.

Opuštěný v panelákovém bytě

Martin Tomaštík podle policistů minimálně od listopadu roku 2023 do března letošního roku ponechal psa samotného v jednom z bytů panelového domu v Uherském Hradišti.

„Návštěvy spojené s krmením a podáváním tekutin postupně omezoval. Byt navštěvoval jednou za tři až pět dní,“ uvedl policejní mluvčí Radomír Šiška.

Psovi tím způsobil citelný úbytek váhy, výraznou dehydrataci a další zdravotní komplikace, které ho ohrožovaly na životě.

Bladea hasiči 12. března vysvobodili v zuboženém stavu za pomoci žebříku z venkovního parapetu zamčeného bytu na uherskohradišťském sídlišti Štěpnice. Vyhublé zvíře, které evidentně několik týdnů nežralo, městští policisté odvezli k veterinářce Karolině Turčinkové, která jej vyšetřila a ihned napíchla na kapačku.

Od ní Blade putoval prostřednictvím organizace Nalezení psi Uherské Hradiště do dočasné domácí péče, kde je doposud.

"Všechnu nenávist si zasloužím jen já"

Martin Tomaštík se ve svém prohlášení omluvil.

„Všechnu tu nenávist si zasloužím jen já a jsem připraven nést následky. Plně spolupracuji s Policií České republiky. Celá tahle situace je veliké neštěstí a mě to hrozně moc mrzí. Chtěl bych se moc omluvit Bladeovi a doufám že to zvládne. Taky bych se rád omluvil mé rodině, mojí bývalé přítelkyni a její rodině a mému okolí, protože je to všechny zasáhlo a jsou z toho v šoku,“ sdělil Tomaštík v březnu prostřednictvím svého Deníku zaslaného prohlášení.