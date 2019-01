Uherské Hradiště /HLASUJTE V ANKETĚ/ - O velkém štěstí může mluvit čtyřiatřicetiletý Roman Hladký z Uherského Hradiště. Před několika dny totiž zřejmě předešel požáru, který mohl mít nedozírné následky. A příčinou by byla tužková baterie, kterou dobíjel, jako nesčetněkrát předtím.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„Seděl jsem v pokoji u počítače a dobíjel baterie. Když se ozvalo praskání, myslel jsem, že něco chrastí v počítači. Ucítil jsem zápach podobný hořící elektrice, a tak jsem počítač vypnul. Zápach se ale šířil dál, stejně jako praskání. Otočil jsem se a viděl, že se kouří z baterie i dobíječky,“ popsal událost Hladký.

Muž nelenil, dobíječku odpojil od elektřiny a předmět vyhodil oknem na dvůr. „Hodně se z toho kouřilo a zhruba půl hodiny byla baterie tak horká, že nešla vzít do ruky. Myslel jsem, že to snad i bouchne. Ještě jsem nic podobného neviděl. Nechci ani domýšlet, co by se stalo, kdybych u dobíječky ve chvíli hoření neseděl,“ dodává Hladký.

Mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček připomněl, že před několika lety byly požáry od dobíjecích agregátů poměrně časté. „O nebezpečných dobíječkách jsme veřejnost často informovali a výrobci zřejmě sjednali nápravu, protože k podobným situacím nyní dochází velmi ojediněle,“ poznamenal Mitáček.

Agregát Romana Hladkého prohlédl zkušený elektrikář Jan Pavlacký. „Patrně nevzplála dobíječka, nýbrž baterie. Tyto akumulátory se mohou vznítit poměrně snadno. Lidé, kteří je dobíjejí, by je v žádném případě neměli nechávat v dobíječkách a odcházet bez odpojení těchto zařízení od zdroje elektrického proudu,“ varuje Pavlacký.

Jeho slova opět potvrdil mluvčí hasičů. „Podobné doporučení je na místě. Závady na bateriích vedoucí k hoření jsou skutečně mnohem častější, než je tomu u dobíječek. Prevencí před podobnými událostmi je instalace požárních hlásičů v domě či bytě. Stojí jen pár stovek a instalaci upevněním dvěma vruty zvládne jistě každý uživatel,“ doporučuje Mitáček.

Čtěte také:

Pozor, možná u vás doma hoří!