Obyčejně se po zimní přestávce bunkr otvírá pro veřejnost v polovině dubna, ale ze známých koronavirových důvodů se letos sezona o něco zkrátila.

Na slavnostním zahájení nescházela starostka Blatnice pod Svatým Antonínkem Svatava Blahýnková a také místostarosta Antonín Hanák, který na slavnostním otevření řekl.

„Všichni bychom měli poděkovat pánům Bočkovi a Kuřinovi, že bunkr udržují a starají se o jeho perfektní stav. My všichni jsme za to velice rádi, nejen my, ale i turisté, kteří k nám jezdí. Každý cíl, který je v našem regionu navíc, je pro turistiku dobrý. Ne desítky, ne stovky, ale tisíce lidí sem chodí a všichni říkají, že to mají v bunkru perfektní,“ pochválil lhotské průvodce bunkru blatnický místostarosta, který přijel na otevření na ruské sajdkáře Ural M 72.

Tisíce návštěvníku potvrdil i správce a průvodce objektu v jedné osobě Stanislav Kuřina.

„První rok k nám přišlo 1 400 lidí, druhý ještě o čtyři stovky víc. Další dva roky byly podobné. Za čtyři roky od otevření přišlo do bunkru kolem sedmi tisíc lidí,“ odhadoval Kuřina.

Největším tahákem byl v letošním roce obrněný transportér manželů Turečkových z Horního Němčí.

„Vlastníme ho šest let. Dva roky jsme ho opravovali, takže po akcích jezdíme čtyři roky. Letos je to kvůli koronaviru špatné. Jsme na první a asi i na poslední akci. Jinak jezdíme do Trenčína, na Saharu v Senici nebo do Slavičína,“ povídá Libor Tureček a představuje svůj stroj.

„Je to OT 65 FUK, rok výroby 1965. Je pro čtyři osoby. Když je seřízený jede i stovkou, ale to bych se neodvážil. My jezdíme tak kolem šedesátky. Nejvíc v hodině jsme jeli asi pětasedmdesát, ale přesně to nevím, nemáme tachometr,“ říká se smíchem majitel vozidla Libor Tureček z Horního Němčí, který přijel k bunkru se svou ženou Stanislavou.

Praporčice Beata slibuje další setkání

Na letošní otevření také dorazila praporčice Beata Králová, která v uplynulém roce předala dokumenty od objektu. Na rozdíl od loňského roku dorazila v civilu.

„Jsem hlavně ráda, že jsem vůbec přijela. Z Hradiště jsem vyrazila na kole, ale v Ostrožské Nové Vsi jsem ho v tom vedru nechal u kamarádky a pokračovala na Antonínek autem,“ svěřila se praporčice a přislíbila spolupráci s armádou.

„Určitě naplánujeme nějaké společné setkání nebo návštěvu u bunkru,“ slíbila Beata Králová, z Krajského vojenského velitelství Zlín.

Výstavba vojenského bunkru se datuje do šedesátých let minulého století. Ve Zlínském kraji by podobných objektů mělo být minimálně patnáct. Jediný zpřístupněný veřejnosti je právě pod Svatým Antonínkem. Objekt sloužil armádě v 70. letech jako pozorovatelna.

V roce 2012 byl převeden Ministerstvem obrany na obec Ostrožskou Lhotu. Celá rekonstrukce trvala zhruba rok a bylo na ní odpracováno úctyhodných 466 hodin. Všechno organizoval Stanislav Kuřina pod záštitou lhotských turistů a obce. Poprvé se bunkr otevřel veřejnosti v roce 2016.

Další významný milník přišel v roce 2019. Turisté z Ostrožské Lhoty převzali od zástupce Armády České republiky, konkrétně od praporčice Beata Králová, dokumenty od zmíněného objektu.