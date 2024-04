Druhý ročník turistického pochodu přes uherskohradišťské mosty a lávky se uskuteční v sobotu 6. dubna. Do akce se i letos zapojí místní podniky, které procházku na čerstvém vzduchu zpříjemní občerstvovacími zastávkami.

Turistický pochod MOSTY cílí na řeky Moravu i Olšavu | Foto: Deník/VLP Externista

Hlavní novinkou je účast Starého Města a Kunovic. Během výšlapu se účastníci seznámí na trasách se střípky historie z informačních tabulek u jednotlivých mostů. Hlavním smyslem však zůstává vytáhnout jednotlivce, dvojice i větší party na čerstvý vzduch a těšit se z míst, kde žijeme.

Začátek uherskohradišťské trasy je v informačním centru na Masarykově náměstí. Zde každý, kdo na pochod vyrazí, dostane potřebné informace, ale taky záznamovou kartičku na razítka a mapku s přehledem zastavení – mostů. „Tak jako v loňském roce přislíbily účast podniky Cafe Atelier, Restaurace Přístav a Zašívárna U Osla. Na jejich zastávkách bude možné chvíli spočinout, dát si něco dobrého a získat razítko do kartičky,“ upřesnila organizátorka akce Michaela Sakrajdová z Městského informačního centra v Uherském Hradišti.

V Zašívárně U Osla bude hrát živá hudba. „A pokud se někomu nebude chtít zpátky do Uherského Hradiště pěšky, může využít plavbu lodí od přístavní hrany Kunovský jez. Lodí lze doplout do hradišťského přístaviště, odkud se zájemci vydají zpět do infocentra s vyplněnou kartičkou. Jako vzpomínku tam obdrží pamětní list,“ doplnila Sakrajdová.

Registrace účastníků začne v informačním centru v 9 hodin a poslední výprava by odsud měla vyrazit ve 14 hodin. Celá trasa je dlouhá zhruba devět kilometrů. Jak v Kunovicích, tak ve Starém Městě je výchozím bodem infocentrum. V Kunovicích budou připraveny 4 zastávky a ve Starém Městě 3. Za účast se nic neplatí.