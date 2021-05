Když se řekne Tupesy, představí si mnozí lidé nejen ze Slovácka krásný kout na úpatí Chřibů, jimž vévodí starobylý hrad Buchlov. Ale většina si vybaví pěkně formovaný malovaný džbáneček, hrníček, talíř, misku, zkrátka tupeskou keramiku. A právě Tupesy náleží k nejvýznamnějším hrnčířským obcím jihovýchodní Moravy.

Obec Tupesy. Keramika | Foto: Se svolením obce Tupesy

Nebýt koronavirové krize, mohli loni Tupeští se vší parádou oslavit kulaté jubileum, osm set let od založení obce. A to už je pořádný kus historie. Ale Tupesy žijí i bez oslav dál. Lidé, kteří ve vesnici bydlí, pracují, zakládají rodiny a vychovávají děti, chtějí, aby jejich obec byla krásná nejen na pohled, ale aby v ní mohli žít, aby v ní nalezli, všechno, co potřebují. O co Tupesané usilují?