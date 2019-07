Jako jediná žena mezi pěticí soutěžících nakonec všechny muže porazila, když na rozdíl od nich snědla i ty nejostřejší chili papričky, které soutěžícím organizátoři předložili.

Po téměř hodinovém konzumačním martyriu pozřela Radka Rizničová celé spektrum chili papriček od těch jemně pálivých, obsahujících 2500 – 10 000 jednotek SHU, až po druhou nejpálivější chili papričku na světě, pocházející z ostrova Trinidad Scorpion Moruga a obsahující více než 1,5 – 2,2 milionu jednotek SHU.

„Nejnáročnější pro mě bylo sníst tu první chili papričku. To jsem si pak před dalším kolem musela pořádně vydechnout,“ přiznává Deníku sympatická Tupesanka těsně po úspěšném absolvování soutěže.

Tvrdí, že podobného klání se už jednou zúčastnila.

„Bylo to před dvěma lety při rodinné oslavě padesátin mého strejdy. Někdo tam chili papričky přinesl, no a já jsem to tehdy chlapům také pořádně nandala,“ usmívá se Radka Rizničová.

Zkusit si zasoutěžit ji napadlo hned, jakmile s kamarádkami dorazila do Smetanových sadů.

„Zajímavé je, že dnes dopoledne, doma, úplně náhodou, přišla na chili papričky řeč a já jen řekla, že mě vůbec nepálí, že mám asi azbestovou hubu. A vidíte, jen o pár hodin později jsem držitelkou huby rovnou plechové,“ rozesměje se vítězná chili papričková konzumentka.

Piknik festival jídla a zábavy v Uherském Hradišti ale nabízel celou paletu exotických pochutin. Stovky lidí si užívaly steaků z cuket, jídel z kuchyně indické, i té ze ze Srí lanky. V nabídce byly pražené housenky i cvrčci, žabí stehýnka, šneci, krokodýlí a hadí maso.

Akce v podobném duchu, jen o pár kilometrů dál, se bude konat 10. srpna v areálu turistické chaty Pod břesteckou skalou. „Chybět tam opět nebude soutěž v pojídání chili papriček. Ta bude mít ale podtitul O podskalskou plechovou hubu,“ lákal přítomné moderátor ochutnávky, herec David Vaculík.