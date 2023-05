Poslední květnový víkend patří ve Vlčnově jízdě králů – rituálu, který je už 12 let na seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Také v následujících dnech se tato obec na Uherskobrodsku zaplní davy návštěvníků lačných nahlédnout do pestrobarevného světa působivých krojů, tanců, písniček i vyvolávání jezdců královské družiny.

Jízda králů 2022 ve Vlčnově. Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavel Bohun

Tito legrúti si letos za krále zvolili 13letého Filipa Šobáně z rodiny, která Vlčnovu dala už tři krále. Byli jimi jeho tatínek i dva Filipovi starší bratři Petr a František.

Filip Šobáň pojede nedělní jízdu na bělouši, půjčeném od rodinných známých.

„Je klidný a už jsem na něj zvyklý, stejně tak, jako jako on na mě, takže je to dobré,“ přiznal před časem budoucí král Filip, jenž převezme vládu od svého předchůdce Zdeňka Janči v sobotu 27. května ve 20 hodin při ceremoniálu v sále Klubu sportu a kultury.

V neděli o poledni vyrazí král Filip se třináctičlennou družinou na objížďku vesnicí.

Mnozí návštěvníci vlčnovských jízd králů si určitě vzpomenou na to, jak byl dlouhé roky před covidem vstup do Vlčnova v den jízdy zpoplatněn.

„Vloni už šlo prakticky o standardní jízdu králů, ale vstupné jsme nevybírali. Letos také nebudeme, nechali jsme to tak. Vstup zdarma bude také na všechny programy. Ani pro automobily obec nebudeme uzavírat. Máme ale zřízený transparentní účet jízdy králů, takže kdo by nás chtěl podpořit a přispět na podporu národopisu, může, budeme rádi,“ řekla Deníku ředitelka Klubu sportu a kultury ve Vlčnově Petra Kučerová Brandysová.

Samotná nedělní jízda králů by měla trvat od 12 do 17 hodin. Během ní se ale lidé budou moct zúčastnit také programů v amfiteátru V Jamě, které začnou čtvrt hodiny před jedenáctou dopoledne a pokračovat mají i v průběhu jízdy.

„Ve 13 hodin začne v amfiteátru hlavní program s názvem Od srdca, kde se budou prezentovat vlčnovské soubory. Letos se vracíme ke krojovému průvodu, který bude vycházet od usedlosti číslo 65 Muzea pálenic a odebere se do amfiteátru, kde představí účastníky v prográmku Krojovaný Vlčnov,“ přiblížila Petra Kučerová Brandysová náhled do nedělních pořadů.

Přiznala také, že mají pořadatelé přichystanou také variantu pro deštivé počasí.

„Pokud by pršelo, tak se všechny programy z amfiteátru V Jamě přesunou do velkého sálu Klubu sportu a kultury. Jízda králů však pojede tradičně za každého počasí. Podle předpovědí by ale mělo být hezky, tak budeme věřit,“ usmívá se Petra Kučerová Brandysová.

Předávání vlády krále v sobotu v sále vlčnovského Klubu sportu a kultury začne ve 20 hodin. Ještě před tím ale, od 14. 30 hodin se v Galerii na Měšťance uskuteční vernisáž expozice Život s jízdou králů, která je věnována nedávno zesnulému Antonínu Pavelčíkovi, jenž se o aktuální podobu jízdy významně zasloužil. O úvodní slovo se postará spisovatel a publicista Jiří Jilík.

Nutno podotknout, že v pátek večer uspořádá TJ Vlčnov na svém fotbalovém stadionu jízdokrálový koncert folkrockové legendy, kapely Fleret.

Jízda králů se podle dochovaných záznamů jezdí už od roku 1885 ve Vlčnově. O deset let později předvedli jízdu chlapci z Vlčnova v Praze na Národopisné výstavě československé. Zvyk má podle jedněch kořeny ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem.

Jiní vidí kořeny v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži. Slavnost byla pro svou jedinečnost 27. listopadu 2011 zapsána do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Kromě Vlčnova, se jízda králů jezdívá také v Hluku, v Kunovicích a ve Skoronicích.