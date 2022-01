Po dvou letech se tak opět ulicemi města rozléhalo ono známé: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.“

Charita Uherské Hradiště tam zahájila letošní 22. ročník Tříkrálové sbírky. Ta se letos na území celé České republiky koná od 1. do 16. ledna.

V čele procesí kráčeli v hábitech mudrců z dálného Východu ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš se svým personálním manažerem Daliborem Jiráskem a spolupracovnicí Marcelou Kokoliovou, za zády jim dotvářela kulisu tříkrálová trojice na koních z Ranče Nevada na Smraďavce a velbloud Paša.

„Zatímco Paša je součástí kolednického průvodu v Hradišti už potřetí, hřebci Hindrik a Báro s valachem Tobym, se tříkrálového zahájení tady účastní už dlouhodobě,“ prozradila Deníku Kristýna Bachová z Ranče Nevada.

Tradiční trasa neminula Mariánské či Masarykovo náměstí, kde u radnice koledníky přivítali kromě starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy a místostarostů Čestmíra Boudy a Jaroslava Zatloukala, také kapela Rabi Gabi.

Netradičně se koledníci zastavili u STBaru, kde se kromě příspěvku do kasičky dočkali od hospodského Jiřího Klapky také občerstvení.

„Jen na Uherskohradišťsku se do organizace zapojuje více než 1200 dobrovolníků z 46 měst a obcí, které pod Charitu Uherské Hradiště spadají. Někde absolvují skupinky Tří králů výhradně obchůzku, jinde budou mít vedle obchůzky i tzv. pevné kasičky v obchodech či různých institucích. Jsou ale i obce, kde budou pouze pevné kasičky. Vše záleží na rozhodnutí jednotlivých obcí,“ uvedla koordinátorka Tříkrálové sbírky v Uherském Hradišti Marcela Kokoliová.

Výtěžek Tříkrálové sbírky letos podle šéfa hradišťské Charity Jiřího Jakeše podpoří Domácí hospic Antonínek, obnovu vozového parku pro charitní terénní služby a půjde rovněž na přímou pomocí občanům Uherskohradišťska, kteří se ocitli z jakéhokoliv důvodu v nouzi.

„Jsme připraveni operativně zareagovat na další potřeby, které se v průběhu roku vyskytnou,“ informoval o plánovaném využití výtěžku sbírky Dalibor Jirásek.

Podle Marcely Kokoliové budou koledníci jednotlivé obce obcházet především v sobotu 8. ledna. V tento den bude také ve farním kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti tamní farář P. Josef Říha sloužit v 8.30 hodin mši svatou a poté uherskohradišťským koledníkům požehná a ti se vydají do ulic. Ve větších městech budou skupinky obcházet více dnů, protože by to například konkrétně v Uherském Hradišti za jeden den nestihli.

V kolébce křesťanství naší země na Velehradě tamní farář P. Josef Čunek SJ koledníčkům v bazilice požehná 8. ledna ve 14 hodin. Poté se vydají na obchůzku, aby lidem do jejich domovů přinášeli požehnání.

V sousední Modré obchůzku zajišťují zase skauti a obec budou obcházet ves stejný den také až po 14. hodině. Na skupinky Tří králů je ale možné narazit po celé období trvání sbírky v termínu od 1. do 16. ledna.

Pokud by někoho Tři králové nezastihli doma a chtěl by přesto podpořit dobrou věc, může využít on-line koledu a finanční dar zaslat na účet č. 66008822/0800 s uvedení variabilního symbolu 777970081.

Kromě toho bude umístěna také tzv. „pevná kasička“ ve Stanclově lékárně na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti, kde budou moct lidé přispívat v průběhu celého tříkrálového koledování až do 16. ledna 2022.

Historie Tříkrálové sbírky v České republice

Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončením Vánoc. Připomíná okamžik zjevení Krista všem lidem jako krále všech. Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila Charita Česká republika v roce 2000, kdy nejdříve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku.

Navázala tím na tradici, kdy v minulosti chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B.

Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se občas někdo mylně domnívá, ale jsou zkratkou latinského Kyrios mansionem benedicet – Pán, žehnej tomuto domu.

Požehnání Tří králů mělo ochraňovat domovy i ty, kteří v nich přebývali, za což obyvatelé domů obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi nebo penězi.

Dnes tedy opět přicházejí malí i velcí koledníci do našich domácností, aby křídou označili naše obydlí a přinesli poselství radosti, naděje a pokoje pro celý rok.

Stejně jako se kdysi plni radosti z narození Ježíška vraceli Kašpar, Melichar a Baltazar do svých domovů, také naši koledníci se vracejí plni radosti a hrdosti, že mohli do domácností předat požehnání biskupů či arcibiskupů a zároveň naplnit tříkrálové pokladničky.

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun. Vykoledované peníze potom pomohou statisícům lidí v nouzi.