VIDEO: Tříkrálovou sbírku v Hradišti zahájily tři královny

Tradiční koleda My tři králové se opět nesla Uherským Hradištěm. Družina na koních svým pochodem městem již tradičně symbolicky zahájila ve čtvrtek 4. ledna Tříkrálovou sbírku na Uherskohradišťsku.

Fríské koně – devítiletý Valach Tobby a šestileté klisny Bella a Anna – ovšem nenesly tři krále, ale vlastně tři královny. „My už jedeme podruhé,“ hlásily Nikol Opplová a Kristýna Bachová. „Já mám premiéru,“ pousmála se Martina Antálková, která ztvárňovala černého vzadu.

A jak je možné, že mezi třemi králi nebyl ani jeden muž? „Ono, bohužel, u koní moc chlapů není. Je to spíš ženský sport,“ posteskly si tři královny z Ranche Nevada na Smraďavce. Majitel ranče Antonín Nevřiva koně pro Tříkrálovou sbírku pravidelně půjčuje. Právě plemeno fríský kůň je podle něj díky své klidné povaze pro tyto účely ideální.

„Když jsou lidé ukáznění, tak koně nemají problém. Horší je, když někdo dělá rychlé pohyby, to by se mohli vyplašit. Jinak jsou ale na lidi zvyklí a jsou strašně hodní,“ potvrdila Kristýna Bachová, která si společně s kamarádkami pochvalovala perfektní počasí.

„Včera by to bylo horší, krásně nám to tam nahoře objednali,“ pousmála se Martina Antálková.

Koledu prý všechny umí už od základní školy. „Ale holky, my jsme si ji společně ještě nenatrénovali, musíme si to vyzkoušet,“ smály se představitelky tří králů chvíli předtím, než od budovy Oblastní charity vyrazily do hradišťských ulic.

Za velkého zájmu veřejnosti prošla družina přes Mariánské náměstí a Prostřední ulici na Masarykovo náměstí. Už při zastávkách u rodin Červenáků a Stanclů lidé přispívali do kasiček, za což dostávali sladkosti a kalendáře. Tři krále nakonec přivítali představitelé města v čele se starostou Stanislavem Blahou a na radnici se uskutečnil slavnostní přípitek.