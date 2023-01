Poté, co koledníkům požehnal kaplan Petr Janíček, vyrazili v průvodu k tamní radnici, kde je uvítali zástupci města. Celkem 40 kolednických skupinek si Uherský Brod rozdělilo do 60 tras. „Přejeme si, aby každé osobní setkání koledníků s našimi sousedy přineslo do domácností boží požehnání a pokoj do nového roku,“ vzkázal hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku František Bílek z brodské Charity.