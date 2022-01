Zatím 18 z 20 spočítaných obcí na Uherskohradišťsku má největší výtěžek v historii tříkrálového koledování, takže k dnešnímu dni se tam vykoledovaná částka přehoupla přes 1,5 milionu korun.

"Města jako Kunovice či Staré Město pokořila hranici 200 tisíc korun a svá maxima překonala o 40 tisíc respektive o 30 tisíc korun," řekl Deníku zástupce ředitele uherskohradišťské Charity Dalibor Jirásek.

Ale také Topolná, Nedakonice, Tupesy a další obce se podle jeho slov snažily a přinesly částky o více než 10 tisíc korun vyšší než v letech před covidem.

„Jsem nesmírně rád, že se potvrzují má slova, která jsem vyřkl ohledně štědrosti lidí v této nelehké době," s úsměvem naznačil Dalibor Jirásek.

Tříkrálová sbírka však podle něj není o lámání rekordů. "Takže i kdybychom letos zůstali před branou tří miliónů, určitě nebudeme smutní," dodal.

Ve Strání koledníkům vložili tamní obyvatelé do pokladniček celkem 141 360 korun, v Dolním Němčí 115 210 korun. V Újezdci u Luhačovic lidé věnovali, na pomoc potřebným, do Tříkrálové sbírky celkem 91 803 korun.

„Při průběžném počítání to vypadá, že padnou rekordy i v dalších obcích,“ poznamenal hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku František Bílek z Charity Uherský Brod.

Slzy radosti

Celkem 18 skupinek koledníků vyrazilo v sobotu 8. ledna ráno do ulic Dolního Němčí, aby u každého z domů zazpívali tříkrálovou koledu a odnesli si za to příspěvek do zapečetěné pokladničky a většinou i sladký mls.

„Lidé byli hodně štědří. Letos věnovali koledníkům v naší obci více než 115 tisíc korun, tedy o 13 tisíc víc než před dvěma lety. Bylo to i dojemné. Někteří uronili slzu radosti z toho, že po loňské pauze mají možnost koledníky znovu přivítat,“ prozradila koordinátorka Tříkrálové sbírky v Dolním Němčí Martina Smetanová.

O velké štědrosti podle jejích slov svědčí i to, že si děti přinášely také plné tašky darovaných sladkostí.

„Letos jsme navíc mezi koledujícími měli hodně nových členů, většinou nadšených natolik, že svou účast slíbili i v příštím roce. Mezi nejmladší patřila tříletá Rozárka Zetková,“ sdělila Martina Smetanová.

Až do 16. ledna

Celkové výsledky sbírky budou známy až za několik dnů. Sbírka totiž na Uherskobrodsku trvá až do 14. ledna. Na Hradišťsku pak až do 16. ledna.

Především v Uherském Hradišti se ještě stále koleduje a poslední možnost přispět budou mít tamní obyvatelé o víkendu v obou uherskohradišťských kostelech v době mší svatých. Konečné výsledky budou známy kolem 20. ledna.