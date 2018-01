Tříkrálová sbírka na Slovácku chce pokořit loňské rekordy

Staršího syna Jana chytila za ruku, do druhé vzala kočárek s dvouměsíčním Vojtěchem a vyrazila koledovat. V kasičce následně napočítala přes sedm tisíc korun a přispěla tak k rekordní částce, kterou se v loňském roce podařilo v Tříkrálové sbírce (TKS) na Slovácku vybrat.

V Diecézní charitě Litoměřice proběhlo pečetění kasiček pro tříkrálovou sbírku.Foto: Deník / Pech Karel

„Mladšímu synovi jsme dali korunku na kočárek, abychom byli správní tři králové. Byla sice veliká zima, ale zvládli jsme to,“ vzpomíná s úsměvem Marie Rožková z Uherského Brodu.

Do ulic vyrazí i letos, celkově už poosmé.

„Budeme chodit v pátek, už se na to velice těším. Obejdeme opět stejnou ulici, lidé už mě tam znají, bude to super. Zatím nejvíc peněz, přes osm tisíc, se nám povedlo vybrat hned napoprvé v roce 2010, doufám, že letos to překonáme,“ přeje si Marie Rožková, kterou ke koledování přivedla myšlenka přinést pokoj do domu a pomáhat slabším a nemohoucím.

„Tříkrálovou sbírku jsem si vybrala i proto, že pomoc jistě dorazí tam, kam má. Navíc se mi líbí, že velká část výtěžku zůstane přímo tady v regionu,“ vysvětlila „skalní kolednice“, jak ji nazval František Bílek, koordinátor TKS na Uherskobrodsku.

Tam se letos bude ve 34 obcích koledovat v pátek 5. ledna, kdy se v 15 hodin uskuteční v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie slavnostní zahájení, a v sobotu 6. ledna.

„Domácnosti bude obcházet asi tři sta skupinek, což je stejně jako v minulém roce. Zdá se to hodně, další koledníky bychom ale ještě uvítali. Například na pokrytí Uherského Brodu bychom potřebovali padesát skupinek a zatím jich máme o patnáct méně,“ vyzval František Bílek případné zájemce, kteří se mohou v sídle brodské charity přihlásit.

Stejně tak by další dobrovolníky uvítali i na Uherskohradišťsku, kde začne 427 skupinek s asi 1200 dětmi obcházet domácnosti ve 46 obcích ve čtvrtek 4. ledna. Sbírku slavnostně zahájí vyjížďka Tří králů na koních.

„Vyjedou od budovy Oblastní charity v Uherské Hradiště, jejich cesta pak povede na Mariánské a Masarykovo náměstí se zastávkami u rodiny Červenáků a Stanclů. Ve 14 hodin se setkají s představiteli města na radnici,“ popsala tradiční rituál Jitka Raclavská z Oblastní charity Uherské Hradiště.

Drtivá většina skupinek bude chodit o víkendu 6. a 7. ledna.

„Jelikož ale máme nedostatek koledníků, během těchto dvou dnů nestihneme obejít všechny domácnosti. Proto prosíme o shovívavost, určitě se v dalších dnech zastavíme všude,“ nechala se slyšet Hana Brigita Reichsfeld, koordinátorka TKS na Uherskohradišťsku.

Dárci budou mít možnost přispět do kasičky i přímo v sídlech Charity v Uherském Brodě i v Uherském Hradišti, a to až do 14. ledna. V tento den budou v metropoli Slovácka koledníci stát po mších i před kostelem sv. Františka Xaverského a kostelem Zvěstování Panny Marie.

Organizátoři se sice doposud nesetkali s podvodnými koledníky, pokud by však lidé pojali podezření, mohou vedoucího skupinky požádat, aby se prokázal průkazem, ve kterém jsou všechny potřebné údaje včetně pověření od charity. Pokladnička pak musí být úředně zapečetěná.

V minulém roce se v Tříkrálové sbírce na Slovácku podařilo získat rekordní částky. Na Uherskohradišťsku se vybralo 2 409 046 korun, na Uherskobrodsku pak 1 306 203 korun. A to přesto, že řádila chřipková epidemie a koledníky trápil silný mráz. Organizátoři věří, že i letošní ročník bude rekordní.

„Pokud by se to zopakovalo, byli bychom rádi, a když by se to ještě zvedlo, tak by to byla fantazie,“ poznamenal František Bílek.

Jeho kolegyně Hana Brigita Reichsfeld to vidí podobně.

„Bylo by krásné, kdybychom rekord překonali. Chtěla bych ale především malým i velkým popřát radostné koledování, pěkná setkání, aby přinesli do každého bytu boží lásku, pokoj a požehnání.“

Letošní výtěžek v Uherském Hradišti poputuje na nákup zdravotnických pomůcek pro domácí hospicovou péči, nákup kompenzačních pomůcek pro půjčovnu, na podporu rodin s malými dětmi v krizi či na spolufinancování výstavby nízkoprahového centra pro osoby bez přístřeší.

Na Brodsku využijí část peněz pro lidi, kteří se ocitnou v nouzi či na financování návštěv osamělých seniorů. Charita rovněž podpoří svou novou službu, kterou je speciální péče o zadlužené lidi, kterým odborníci včetně právníka radí ve složitých věcech.